Vicky will frei sein: Wie eine junge Frau ihrer Behinderung trotzt

Plus Victoria Vogt wurde viel zu früh geboren und überlebte nur knapp. Heute ist sie 35 Jahre alt. Sie kann ihren Alltag selbst bestimmen, aber das ging nicht ohne Kampf.

Victoria Vogt ist ein sehr emotionaler Mensch. Sie kann lachen, dass sich ihre Stimme schier überschlägt. Sie kann aber auch weinen wie ein Schlosshund. Da reicht dann meist schon ein einfühlsamer Song wie der Klassiker "Sylvia's Mother" von Dr. Hook & the Medicine Show. Aber dass die junge Frau einem das überhaupt erzählen kann, grenzt an ein Wunder.

Denn Victoria Vogt wurde vor 35 Jahren drei Monate zu früh und mit einer starken Hirnblutung geboren. Sie überlebte nur knapp, war blind, kontaktunfähig und hatte keine zehn Prozent der normalen Hirnmasse.