Neue Bahntrasse: Inn-Unterquerung möglich, aber teuer

Für die Anwohner einer möglichen neuen zweigleisigen Bahnstrecke bei Rosenheim Richtung Brenner ist es eher keine gute Nachricht: Eine von ihnen gewünschte Unterquerung des Inns nördlich von Rosenheim ist zwar möglich - aber hochkomplex und teuer.

Auf dem Abschnitt entstünden Mehrkosten von rund drei Milliarden Euro, teilte die Deutsche Bahn am Dienstag mit.

"Trotz hoher Kosten und Risiken ist die technische Machbarkeit allerdings nicht ausgeschlossen", erläuterte die Bahn. Im Rahmen der parlamentarischen Befassung habe die Region nun die Möglichkeit, eine Innunterquerung als Kernforderung in den Bundestag einzubringen.

Die neuen Gleise sollen in zwei Planungsabschnitten von Grafing im Landkreis Ebersberg bis zur österreichischen Grenze verlaufen und die Kapazitäten zum Brenner Basistunnel erhöhen, an dem in Österreich und Italien gebaut wird. Bürgerinitiativen kämpfen seit Jahren gegen den Bau des so genannten Brenner-Nordzulaufs. Vor allem bezogen auf den Bereich von Rosenheim bis Österreich gab es immer wieder heftige Proteste. Die Gegner argumentieren, ein Ausbau und eine Modernisierung der bestehenden Trasse genügten. Neue Gleise brächten noch mehr Verkehr und Lärm im ohnehin stark belasteten Inntal.

Die Bahn hat für beide Abschnitte favorisierte Trassen vorgestellt und führt derzeit die Planungen für diese Trassen weiter. Voraussichtlich 2025 soll der Bundestag über den Brenner Nordzulauf entscheiden.

(dpa)