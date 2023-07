Katharina Wagner für einfaches Ticketsystem in Bayreuth

Katharina Wagner hat sich dafür ausgesprochen, Ticketbestellungen für die Bayreuther Festspiele zu vereinfachen.

"Das Bestellverfahren sollte so einfach wie möglich gestaltet werden", sagte die Festspiel-Intendantin der Deutschen Presse-Agentur. "Kunden entscheiden sich heute deutlich kurzfristiger, dies sehen wir auch an den jährlich steigenden Zahlen der Käufe im Rahmen unseres Online-Sofortkaufes."

Bislang ist dieser Online-Sofortkauf erst der zweite Schritt. Vorher können Tickets über ein Bestellformular angefordert werden, und die Mäzene der Gesellschaft der Freunde von Bayreuth haben ein Vorkaufsrecht. Diese hatten in diesem Jahr nach Angaben Wagners Zusagen so spät bekommen, dass viele die Karten zurückgaben. Dies sei nun der Grund dafür, dass es eine Woche vor Festspielstart noch Tickets gebe.

"Späte Vertriebsmaßnahmen" hätten "dazu geführt, dass der "Ring"-Zyklus für viele Interessenten nicht mehr buchbar war, da hierfür eine ganze Woche Aufenthalt in Bayreuth vonnöten ist und die Urlaubsplanungen zu einem so späten Zeitpunkt in der Regel bereits abgeschlossen sind", antwortete Wagner auf eine entsprechende dpa-Anfrage. "Ein nicht geringes Kontingent an "Ring"-Karten bekamen wir als Folge unseres späten Vertriebs dann von der Gesellschaft der Freunde auch wiederum spät zurück, dieses verkauft sich dann nicht sofort komplett." Der Vertrieb fällt bei den Bayreuther Festspielen vor allem in den Zuständigkeitsbereich des kaufmännischen Geschäftsführers Ulrich Jagels.

Im Interview des "Nordbayerischen Kurier" hatte Wagner außerdem Preiserhöhungen kritisiert. Die Preissteigerungen in diesem Jahr seien "mit der Vorgabe, die inflationsbedingten Kostensteigerungen an die Kunden weiterzugeben", begründet, sagte sie. "Hiervor habe ich mehrfach gewarnt." Wagner betonte in dem Interview aber: "Wir haben nach wie vor eine relativ hohe Eigenfinanzierungsquote und rechnen mit ausverkauften Festspielen."

(dpa)