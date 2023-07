Interaktive Grafiken

vor 44 Min.

Grafiken zeigen: So teuer ist das Leitungswasser in den bayerischen Kommunen

Plus Der Preis für Leitungswasser steigt und kann je nach Wohnort stark variieren. Und der Klimawandel könnte die Kosten weiter in die Höhe treiben. Vergleichen Sie hier, wie teuer Frisch- und Abwasser in Ihrer Gemeinde sind.

Von Jonathan Lindenmaier Artikel anhören Shape

Wir duschen, waschen uns die Hände, spülen ab. Etwa 125 Liter Wasser verbraucht jeder Deutsche durchschnittlich am Tag. Und das kostet Geld. Doch wie viel – das kann von Ort zu Ort stark varrieren. Das zeigen Zahlen des Bayerischen Landesamts für Statistik, die unserer Redaktion vorab vorliegen. Dort sind die Preise für jede Kommune in Bayern gelistet.

So viel kostet das Leitungswasser in den bayerischen Kommunen

Ganz grundsätzlich bezahlen wir zweimal für unseren Wasserverbrauch. Zunächst für das frische Wasser, das wir aus der Leitung entnehmen, wenn wir den Hahn aufdrehen. Und ein zweites Mal für das Schmutzwasser, das wir zurück in den Abfluss spülen, wenn wir auf dem Klo sitzen, duschen, abwaschen. Für Mieterinnen und Mieter versteckt sich der Preis meist in den Nebenkosten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen