Inobhutnahmen durchs Jugendamt steigen in Schwaben um mehr als 50 Prozent

Von Jonathan Lindenmaier

Nirgendwo in Bayern steigt die Zahl der Inobhutnahmen so stark wie in Schwaben. Welche Gründe der Anstieg hat und wie hoch die Zahl in Ihrem Landkreis ist.

Sie wurden vernachlässigt, misshandelt, geschlagen, sie begingen Straftaten oder machten sich allein auf die Flucht über das Mittelmeer und durch halb Europa – ohne Eltern, ohne Schutz. 66.444 Kinder und Jugendliche mussten die deutschen Jugendämter im vergangenen Jahr in ihre Obhut nehmen. Eine Zunahme von über 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im Regierungsbezirk Schwaben war der Anstieg besonders hoch. Waren es im Jahr 2021 noch 409 Inobhutnahmen, so stieg die Zahl 2022 um mehr als 50 Prozent auf 618 – so stark wie nirgendwo sonst in Bayern. Das zeigen Zahlen des Bayerischen Landesamts für Statistik, die unserer Redaktion vorliegen.

Die Zahlen steigen durch Migration und das Auslaufen der Corona-Maßnahmen

Der Hauptgrund für den rapiden Anstieg ist die Migration. Die Zahl der Geflüchteten steigt. Und damit auch die Zahl der Minderjährigen, die ohne Eltern nach Deutschland einreisen. Die meisten der Kinder und Jugendlichen stammen aus Afghanistan, Syrien und Somalia, teilt das Bundesfamilienministerium mit. Der Krieg in der Ukraine dagegen spiele eine untergeordnete Rolle. So reiste ein Großteil der Minderjährigen aus der Ukraine mit Begleitung ein.

