Söder trifft chinesischen Regierungschef Li Qiang

Es ist der politische Höhepunkt von Markus Söders China-Reise: ein Termin beim chinesischen Ministerpräsidenten. Der CSU-Politiker will dabei schwierige Themen nicht ausklammern.

Zum Abschluss seines Aufenthalts in China wird Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) am Mittwoch in Peking vom chinesischen Regierungschef Li Qiang empfangen. Das Gespräch ist für den Nachmittag (Ortszeit) geplant und soll der politische Höhepunkt der mehrtägigen Reise sein - und eine Art Gegenbesuch: Im vergangenen Jahr hatte Li Qiang auf einer kurzen Europa-Tour gezielt einen Stopp in Bayern eingelegt. Er war damals bei einem großen Empfang in der Münchner Residenz von Söder begrüßt worden.

Söder ist der erste deutsche Ministerpräsident, der seit dem Ende der Corona-Pandemie in China zu Gast ist. Bei dem Treffen mit Li Qiang, Chinas Nummer zwei, begleiten ihn Staatskanzleichef Florian Herrmann und Wissenschaftsminister Markus Blume (beide CSU).

Bei einem Gespräch mit dem chinesischen Handelsminister Wang Wentao am Dienstag hatte Söder faire und gleiche Wettbewerbsbedingungen für bayerische und deutsche Unternehmen in China gefordert. Er habe deutlich gemacht, dass man für einen Ausbau der wirtschaftlichen Beziehungen Fairness brauche, berichtete er anschließend vor Journalisten. Bei dem Treffen mit Li Qiang will Söder - so hat er es jedenfalls vorab angekündigt - auch schwierige Themen wie die Menschenrechtslage in China nicht ausklammern. Er betonte allerdings auch wiederholt, es gehe ihm "mehr um Real- statt Moralpolitik".

China ist weltweit der größte und wichtigste Handelspartner Bayerns - mit einem Handelsvolumen von gut 53 Milliarden Euro im Jahr 2023. Die Exporte nach China beliefen sich dabei auf gut 17 Milliarden Euro, die Importe aus dem ostasiatischen Staat auf knapp 36 Milliarden Euro.

Die wirtschaftliche Abhängigkeit Deutschlands von China ist enorm, auch politisch ist China ein entscheidender Player auf der Welt. Andererseits ist das Land ein harter Konkurrent. Das spiegelt sich auch in der China-Strategie, die die Bundesregierung vergangenes Jahr verabschiedete. Demnach soll die wirtschaftliche Abhängigkeit verringert werden, man will sich aber nicht von der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt abkoppeln. Andererseits wirft die Bundesregierung Peking vor, Menschenrechte in schwerwiegender Weise zu verletzen und mit seiner Machtpolitik im Indopazifik das Völkerrecht auszuhebeln.

Zum Auftakt seiner Reise war Söder in der Provinz Sichuan zu Gast gewesen, der mittlerweile dritten bayerischen Partnerregion in China. In Peking besichtigte Söder am Dienstag die Verbotene Stadt, am Mittwoch will er zunächst zur Chinesischen Mauer fahren.

(dpa)