Was am Frauentag in Augsburg und der Region geboten ist

Der Internationale Frauentag hat bereits eine lange Tradition. Seit 1911 findet im März der Weltfrauentag statt. Ein Tag, an dem die Frauen gewürdigt werden – gleichzeitig machen sie auf Ungleichberechtigung und Diskriminierung des weiblichen Geschlechts aufmerksam. Weltweit finden Kundgebungen und Demonstrationen statt, auch in Augsburg und der Region. Eine Vielzahl größerer und kleinerer Veranstaltungen sind geplant. Wir geben einen Überblick:

Weltfrauentag: Veranstaltungen in Augsburg am 8. März 2025:

Die „Arbeitsgemeinschaft Augsburger Frauen und Feminist*innen“ (AAF) organisiert am Samstag von 10 bis 15 Uhr eine Mitmachaktion, Tanz und Raum für Austausch, auf dem Willy-Brandt-Platz.

Das „Queerfeministische Bündnis“ setzt sich von 13 bis 18 Uhr auf dem Fuggerplatz bei Workshops, Vorträgen und Kunst aus vielfältigen Blickwinkeln mit Gleichberechtigung auseinander.

Die Berufs- und Bildungsmesse für Frauen von der Fachstelle für Schulentwicklung und Bildung der Stadt Augsburg sowie der Volkshochschule Augsburg (vhs) präsentiert von 10 bis 15 Uhr in der Volkshochschule Bildungsangebote und Unterstützungsmöglichkeiten rund um den Bereich Bewerbungen und Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Das Staatstheater Augsburg zeigt am Samstag sowie am Sonntag verschiedene Vorstellungen, bei denen Frauen die Hauptrollen spielen und eingeladen sind, sich über Rollenklischees auszutauschen und auch sich selbst feiern zu können.

Auf der Brechtbühne im Gaswerk finden ebenso am Samstag sowie Sonntag Vorstellungen statt, die das Thema „Klassische Frauenrolle“ auf die Bühne bringen.

Icon Vergrößern Am 8. März findet der Internationale Frauentag statt. Foto: Jens Wolf, dpa (Symbolbild) Icon Schließen Schließen Am 8. März findet der Internationale Frauentag statt. Foto: Jens Wolf, dpa (Symbolbild)

Diese Veranstaltungen finden in Nördlingen und Donauwörth am Frauentag statt

Anlässlich des 50. Todestages der Dichterin Mascha Kaléko laden die Stadtbibliothek, das Dramatische Ensemble und das Kulturbüro Nördlingen am Samstag zu einem musikalischen Literaturabend ein. Los geht es um 19.30 Uhr in der alten Schranne in Nördlingen .

In Donauwörth bietet die Stadt zum Internationalen Frauentag am 8. März eine Sonderführung „Starke Frauen der Donauwörther Geschichte“ an. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Tourismusinformation.

Zudem finden noch weitere Veranstaltungen in Nördlingen und Donauwörth anlässlich des Frauentags statt.

Diese Veranstaltungen gibt es zum Weltfrauentag im Landkreis Augsburg

In Hennhofen (Altenmünster) wird am 8. März ab 19 Uhr ein Frauenfest im Gemeinschaftshaus veranstaltet. Der Grünen-Ortsverband Altenmünster lädt dazu ein. Sandra Eck von der Frauenakademie München wird dabei einen Vortrag halten mit dem Titel: „Viel geschafft und viel zu tun – ein Vortrag zur Situation von Frauen gestern, heute und morgen”.

Von 12 bis 19 Uhr wird auch in Diedorf in der Schmuttertalhalle der Weltfrauentag gefeiert . Geboten werden Vorträge, Workshops, Angebote für Kinder, Künstlerareale, Kunsthandwerkerstände sowie ein kulinarisches Angebot.

Auch beim Bobinger Frauentag gibt es Vorträge, Workshops und Musik. Er beginnt am Samstag um 14 Uhr in der Singoldhalle.

Über das Leben von Frauen im Kongo geht es im Vortrag von Liesse Ebengo. Die in Kinshasa geborene Ebengo spricht am 8. März um 19 Uhr im Buch7-Kulturbahnhof in Langweid .

Doch es finden am Wochenende noch weitere Veranstaltungen im Landkreis Augsburg statt. Und nicht nur am Samstag gibt es Events anlässlich des Frauentags: Am Sonntag, 9. März, gibt es von 11 bis 13 Uhr etwa auch einen Empfang in Schwabmünchen im Rathaus. Dabei können Interessierte auch die Ausstellung „Rebellinnen“ ansehen.

Frauentags-Veranstaltungen in Dasing, Neuburg, Günzburg, Landsberg und Aichach

Der Dasinger Bauernmarkt bietet zum Weltfrauentag am 8. März eine besondere Aktion: Unter dem Motto „Frauenpower – Frauenbauer!“ werden Lieferantinnen in den Fokus gerückt , die entweder selbst landwirtschaftliche Betriebe führen oder dort eine entscheidende Rolle spielen. Die Frauen werden mit Kurzporträts sowohl im Handel vor Ort als auch online vorgestellt.

In Neuburg werden am Samstag 3500 Rosen verteilt. Der Rotary-Club bringt die aus Frankreich stammenden Aktion „Une femme, une rose“ (Eine Frau, eine Rose) damit in die Region. 60 Betriebe sind beteiligt, der Erlös geht an das Frauenhaus Neuburg.

Der DGB-Kreisvorstand will den Samstag in Günzburg nutzen, um auf Frauenrechte und die bestehende Lohnungleichheit zwischen den Geschlechtern aufmerksam zu machen. Zwischen 9.30 und 12 Uhr ist hierfür eine Aktion in der Zebrano-Passage beim Bgm.-Landmann-Platz geplant.

Viel geboten ist in Landsberg : So gibt es am Samstag im Landratsamt den „Aktionstag am Weltfrauentag“, der zwischen 13 und 16 Uhr Informationsstände und Mitmachaktionen bietet. Um 17 Uhr ist im Foyer des Historischen Rathauses dann die Ausstellungseröffnung zu „Heldinnen“. Conny Kunz präsentiert dabei ihre Fotografien von inspirierenden Frauen aus der Region. Doch es gibt noch weitere Angebote, da in der Stadt das „Festival der Möglichkeiten – Gemeinsam feiern, stärken und gestalten“ läuft , das noch bis zum 21. März stattfindet.

In Aichach lädt die Initiative „Aichach bleibt bunt“ zu einem vielfältigen Programm am Samstag, den 8. März , ein. Um 9 Uhr gibt es im Café Koch einen Vortrag über das Thema „Wenn Menstruation das Sagen hätte“ mit anschließender Diskussion, organisiert von der Aichacher SPD. Um „Gewalt gegen Frauen“ geht es bei der Arbeiterwohlfahrt im Foyer des AWO-Heimes ab 15 Uhr. Eine Filmvorführung hat „Aichach bleibt bunt“ organisiert: um 18 Uhr läuft im Juze der Film „Femizid – wenn Männer töten“, anschließend soll noch diskutiert werden.

Diese Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.