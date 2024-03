Justiz warnt vor Online-Betrugsmasche

Sie schreiben über Gefühle - und wollen nur das Geld: Die bayerische Justiz warnt vor einer Betrugsmasche, bei der die Täter Internet-Nutzer mit Fake-Profilen auf Dating-Plattformen um ihr Geld bringen.

Alleine in Bayern seien seit 2021 370 Fälle angezeigt worden, sagte Justizminister Georg Eisenreich ( CSU) am Mittwoch in München. Dabei sei ein Schaden von rund 29 Millionen Euro entstanden. Doch "Trading-Scam" sei ein weltweites Problem. Organisiert werde der Betrug meist in asiatischen Ländern. Zahlreiche Menschen würden dort gezwungen, die Fake-Profile zu betreiben und in großen Gebäudekomplexen gefangen gehalten. "Das ist moderne Sklaverei", sagte Eisenreich.

Bei der Betrugsmasche suchen die Täter über Dating-Apps oder soziale Netzwerke Kontakt zu den potenziellen Opfern, flirten in den Chats, bauen Vertrauen auf - und schließlich werden die Menschen dazu überredet, Geld in angeblich Erfolg versprechende Anlageformen zu investieren. Eisenreich rief zur Vorsicht auf: "Seien Sie misstrauisch, wenn von Ihnen Zahlungen in Kryptowährungen verlangt werden." Zudem ließen sich Fake-Profile über Suchmaschinen unter Umständen auch aufdecken.

(dpa)