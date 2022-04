Bayerns Justizminister über Ampel-Regierung: "Zeichen stehen auf Konfrontation"

Bayerns Justizminister Eisenreich wirft seinem Amtskollegen im Bund vor, die Sorgen von Mietern nicht ernst zu nehmen. Außerdem erklärt er, warum die CSU die Partei für die Zukunft ist.

Herr Eisenreich, in der Vergangenheit wurde oft lautstark über Personalmangel bei der Justiz geklagt. Wie sieht es aktuell aus?

Georg Eisenreich: Wir haben eine leistungsstarke Justiz in Bayern, die erst jüngst um 90 Stellen verstärkt wurde. Im nächsten Staatshaushalt, der kommende Woche im Landtag verabschiedet wird, sind 120 zusätzliche Stellen enthalten. Das ist auch notwendig, weil die Aufgaben sowohl in der Zivil- als auch in der Strafgerichtsbarkeit zunehmen. Es müssen zum Beispiel die massenweisen Verfahren zum Diesel bewältigt werden und auch Hass und Hetze beschäftigen zunehmend die Gerichte. Aber es besteht kein Zweifel: Der Rechtsstaat funktioniert.

Während der Corona-Jahre wurden da immer mal wieder Zweifel angemeldet. Es gab Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern über Bußgeldbescheide wegen Verstößen gegen Corona-Regeln. Was ist davon bei den Gerichten angekommen?

Eisenreich: Dazu gibt es bei uns keine Statistiken. Als Justizminister bin ich nur für Zivil- und Strafgerichte, nicht aber für die Verwaltungsbehörden zuständig. Ich kann aber sagen, dass es nicht allzu viele Verfahren gewesen sein können. Andernfalls hätte ich davon gehört. Konkrete Zahlen habe ich aber nicht.

Zu den besonders umstrittenen Anordnungen während Corona gehörte die Ausgangssperre. Das war ein harter Eingriff in die Freiheitsrechte. War das, im Rückblick betrachtet, aus Ihrer Sicht wirklich notwendig?

Eisenreich: Es war eine Frage der Abwägung in einer sehr schwierigen Situation, die für uns alle neu war. Wenn man Leben und Gesundheit schützen möchte, gleichzeitig Schulen und Kitas möglichst lange offen bleiben, die Wirtschaft weitgehend weiter laufen und der öffentliche Nahverkehr weiter angeboten werden soll, dann bleibt, wenn Kontakte beschränkt werden müssen, nicht mehr viel Spielraum. Ich habe, wie alle im Kabinett, diese Entscheidung mitgetragen. Sie war damals aus meiner Sicht notwendig und richtig. Aber es war auch richtig, sie schnell wieder zu beenden.

Was beschäftigt Sie als Justizminister derzeit am meisten?

Eisenreich: Drei Dinge. Da ist erstens die Daueraufgabe, das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Justiz zu sichern. Sehr wichtig ist mir zweitens, starke Antworten des Rechtsstaats auf neue gesellschaftliche Phänomene zu geben. Dazu gehört die Bekämpfung von Antisemitismus, Hass und Hetze. Das hat eine Dimension erreicht, dass man von einer Gefährdung der Demokratie sprechen kann. Auch im Kampf gegen Kinderpornografie gehen wir mit aller Entschlossenheit vor. Der dritte Bereich ist die Digitalisierung der Justiz. Dazu bauen wir unsere elektronische Infrastruktur aus, um es allen leichter zu machen – unseren Richtern, Staatsanwälten und der Justizverwaltung ebenso wie den Bürgerinnen und Bürgern, die mit der Justiz zu tun haben. Mein Ziel ist eine moderne, bürgernahe, transparente und serviceorientierte Justiz.

Über Digitalisierung wird viel geredet. Aber geht da auch wirklich etwas voran?

Eisenreich: Allerdings. Wir führen die elektronische Akte an allen Gerichten ein. Den elektronischen Rechtsverkehr für Anwälte gibt es bereits. Und jetzt ist Bayern das erste Bundesland, in dem Bürgerinnen und Bürger online Klage erheben können. Ich hab’s erst dieser Tage getestet. Es funktioniert.

Haben Sie da keine Sorge, dass es zu einer Klagewelle kommt, wenn der Zugang so niederschwellig ist?

Eisenreich: Nein. Es ist ja nur eine zusätzliche Möglichkeit, die Zeit und Kosten spart. Alle anderen Voraussetzungen wie zum Beispiel der Vorschuss der Gerichtskosten oder der Anwaltszwang bei Landgerichten bleiben.

Ihre Aufgaben reichen über Bayern hinaus. Aktuell sind Sie Vorsitzender der Justizministerkonferenz der Länder, vertreten also die Interessen der Länder gegenüber der rot-grün-gelben Bundesregierung. Wie kommen Sie mit der Ampel und Ihrem Kollegen Marco Buschmann von der FDP klar?

Eisenreich: Für mich stehen da im Moment die Zeichen auf Konfrontation.

Wie das?

Eisenreich: Es gibt zum Beispiel auf Initiative Bayerns einen Beschluss im Bundesrat, dass der Mietwucher besser bekämpft werden muss. Das hat der Bundesrat über Parteigrenzen hinweg im Februar erneut beschlossen. Die Bundesregierung blockiert das bisher. Ich habe dafür kein Verständnis. Ich erwarte, dass Mietwucher endlich entschlossen bekämpft wird und wir gegen schwarze Schafe unter Vermietern vorgehen können. Offensichtlich nimmt Marco Buschmann die Sorgen von Mieterinnen und Mietern nicht besonders ernst.

Zurück nach Bayern. Sie sind hier nicht nur Justizminister, sondern auch Vorsitzender der CSU in München. Ihr Bezirksverband gilt traditionell als Intrigantenstadl.

Eisenreich: Das ist doch 20 Jahre her! Es ist wirklich schade, dass unser Parteibezirk immer noch mit Vorgängen in Verbindung gebracht wird, die so lange zurück liegen. Otmar Bernhard, Ludwig Spaenle, Josef Schmid und ich haben die Münchner CSU längst in eine neue Zeit geführt. Wir haben in München 6000 Mitglieder. Das ist viel Substanz für einen Großstadtverband. Nachdem ich letztes Jahr zum Vorsitzenden gewählt wurde, habe ich viele Dinge angestoßen. Wir haben unsere inhaltliche und programmatische Arbeit neu organisiert. Wir haben 17 Fachforen eingerichtet, in denen die verschiedenen Themen diskutiert werden. Wir binden die Mitglieder ein, wir werden bis zur Kommunalwahl ein neues Grundsatzprogramm vorlegen, alle Stadtviertel besuchen und uns als moderne Partei präsentieren.

Die Wahlergebnisse aber waren zuletzt nicht überragend. In ihrem Münchner Stimmkreis lagen Sie bei der Landtagswahl nur 1,9 Prozent vor Ihrem Konkurrenten von den Grünen. Was sagt Ihnen Ihr Gefühl vor der Landtagswahl im kommenden Jahr?

Eisenreich: Ich habe ein gutes Gefühl. Bayern steht gut da, die Regierungsbilanz stimmt. Und ich bin überzeugt davon, dass die CSU die richtige Partei für die Zukunft ist. Wir erleben gerade, dass die Menschen sich weniger um Luxusprobleme kümmern, sondern sich Grundsatzfragen stellen – nach Frieden, Freiheit, Sicherheit und Wohlstand. Da hat die CSU die richtigen Antworten.

Die jungen Wähler aber haben Sie, wenn man die Ergebnisse bei der Bundestagswahl anschaut, mit dieser Botschaft noch nicht erreicht. Die haben mehrheitlich die Grünen oder die FDP als moderner empfunden.

Eisenreich: Diese Parteien sind aber nicht moderner, sie wirken nur so. Daran müssen wir arbeiten. Wir haben gute Konzepte, aber in der Darstellung, in der Erscheinung, in der Präsentation – da müssen wir besser werden.

Trauen Sie sich eine Prognose für die Landtagswahl zu?

Eisenreich: Sie wissen ja, was Karl Valentin gesagt hat: Prognosen sind immer schwierig – vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen.

So einfach kommen Sie uns nicht davon. Die CSU lag bei der letzten Landtagswahl bei 37,2 Prozent. Was meinen Sie, sind kommendes Jahr 40 Prozent möglich?

Eisenreich: Die CSU wird auf jeden Fall auch die nächste Staatsregierung anführen. Und, ja, 40 Prozent sind selbstverständlich möglich.