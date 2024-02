Büttenredner seit 50 Jahren: "Fasching ist nicht mehr der Anziehungspunkt schlechthin"

Plus Seit 50 Jahren bringt Cornelius Deisler als Büttenredner sogar Faschingsmuffel zum Lachen. Über einen Mann, der das Dorfleben ordentlich aufs Korn nimmt.

Herr Deisler, Sie stehen seit 50 Jahren für Ihre Gemeinde Gundelfingen in der Bütt. Als bekennender Faschingsmuffel frage ich Sie: Woraus besteht die perfekte Büttenrede, bei der wirklich jeder und jede lacht?

Cornelius Deisler: Damit meine Reden lustig sind, müssen sie für jedermann verständlich sein – auch für Faschingsmuffel. Und dann überspitze ich natürlich ordentlich. Es reicht nicht zu sagen: "Der Bürgermeister hat vier Bier getrunken und ist gerade noch heimgekommen." Stattdessen formuliere ich es so: "Er braucht vier Bier, um warm zu wer'n, dann fahrt'n 's Auto hoim, den Herrn".