Darf jeder über Witze zu Antisemitismus lachen, Frau Halberstam?

Plus Die jüdische Verlegerin Myriam Halberstam ruft dazu auf, dem Hass auf Juden mit Humor zu begegnen. Anfeindungen müssten ein Partythema werden. Warum sagt sie das?

Frau Halberstam, Sie waren gerade in der Augsburger Synagoge zu Gast – einem ehrwürdigen Bau, der im Novemberpogrom 1938 geschändet wurde. Dort forderten Sie die Besucherinnen und Besucher auf, Antisemitismus mit Humor zu begegnen, über Antisemiten zu lachen. Warum tun Sie das?