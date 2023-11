Interview

Das hält Augsburgs Sozialreferent von Bezahlkarten für Asylbewerber

Plus Bayern streicht Flüchtlingen das Bargeld. Der Augsburger Sozialreferent Martin Schenkelberg sagt, was seiner Meinung nach wichtiger wäre.

Von Christoph Frey

Herr Schenkelberg, können Sie kurz skizzieren, wie die Lage in Bezug auf Geflüchtete in Augsburg ist?



Martin Schenkelberg: In Augsburg leben aktuell etwa 8000 Geflüchtete. Diese werden von der Regierung von Schwaben, von der Stadt Augsburg und viele auch privat untergebracht. Wir erfüllen unsere Aufnahmequote mit 124 Prozent deutlich über, erhalten aber dennoch wöchentlich weitere Zuweisungen. Unterbringung, Kitaplätze, Schulplätze und vieles mehr stellen uns vor enorme Herausforderungen. Viel Arbeit machen uns auch unsere 142 unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten, da wir uns hier um alles kümmern müssen. Bisher haben wir das insgesamt ordentlich hinbekommen, jetzt stoßen wir aber an unsere Grenzen.

Schon im Frühjahr sollen in Bayern Asylbewerber kaum mehr Geld bekommen, stattdessen eine Bezahlkarte. Wie ist bei Ihnen in der Sozialverwaltung der Kenntnisstand über das Projekt?



Martin Schenkelberg: Wir kennen aktuell nur den knappen Wortlaut des Ministerratsbeschlusses. Mit der Bezahlkarte möchte der Freistaat verhindern, dass staatliche Hilfsgelder ins Ausland überwiesen werden können. Zudem soll erreicht werden, dass die staatlichen Gelder nur für bestimmte Waren und Dienstleistungen ausgegeben werden können. Das erste Ziel unterstütze ich ausdrücklich. Das zweite Ziel könnte dazu führen, dass Menschen weniger selbstständig sind, sich schlechter integrieren und Teilhabe beschnitten wird.

