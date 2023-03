Interview

Droht in Bayern wieder ein Dürre-Sommer, Herr Kunstmann?

Aufgerissen und ausgetrocknet war eine Sandbank an der Donau im vergangenen Sommer. Dürreperioden zwingen auch Bayern zu einer Anpassung an die Folgen des Klimwandels.

Plus In Teilen Europas herrscht Dürre. Auch in Bayern ist das Grundwasser niedrig. Warum das Problem schwierig zu lösen ist, erklärt ein Klimaforscher der Uni Augsburg.

Von Paula Binz

Frankreich sorgte in der vergangenen Woche durch einen traurigen Rekord für Schlagzeilen: Mit über 30 Tagen ohne Regen ist es in dem Land so trocken wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen. Droht ein solcher Rekord auch in Bayern?



Harald Kunstmann: Die schlechte Nachricht vorweg: Wir haben bereits im März vor einem Jahr einen vergleichbaren Rekord geknackt. In Teilen Oberbayerns und des Oberallgäus hat es damals ebenfalls über 30 Tage am Stück nicht geregnet. Das hat selbst uns Klimawissenschaftler erschrocken. Es wird wieder einmal deutlich: Die Auswirkungen des Klimawandels betreffen nicht nur andere Länder - sie sind bereits direkt vor unserer Haustür spürbar.

