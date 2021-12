Endet mit der Abschaltung auch sein Protest? Gundremmingens "Atom-Wolf" im Gespräch

Plus Drei Jahrzehnte lang protestierte Thomas Wolf jeden Sonntag vor dem Atomkraftwerk Gundremmingen. Ein Gespräch über neue Freiheiten, richtiges Streiten und den Sinn von Widerstand.

Herr Wolf, Sie halten seit über drei Jahrzehnten Mahnwache am Atomkraftwerk Gundremmingen im Landkreis Günzburg. Verliert ihr Leben am Ende dieses Jahres seinen Sinn? Denn dann wird das Kraftwerk ja bekanntlich abgeschaltet ...