Fahrlehrer: "Wer im Alter Autofahren möchte, muss ehrlich zu sich sein"

Plus Wolfgang Hüttl bietet "Fahr-Fitness-Checks" für Senioren an. Warum ihn eine 93-Jährige zum Staunen brachte und was er von verbindlichen Fahrtauglichkeitstests hält.

Häufig ist die Meinung zu hören, dass Seniorinnen und Senioren, die noch im hohen Alter Auto fahren, eine Gefahr für die Verkehrssicherheit sind. Stimmt es, dass diese Personengruppe häufiger in Unfälle verstrickt ist als andere?



Wolfgang Hüttl: Nein, dieses Vorurteil lässt sich nicht bestätigen. Statistiken zeigen, dass Seniorinnen und Senioren nicht mehr Unfälle bauen als andere Personengruppen. Am höchsten ist das Unfallrisiko sogar bei jungen Leuten um die 18 Jahre. Wenn aber eine Rentnerin oder ein Rentner in einen Unfall verwickelt ist, dann wird schnell vom Einzelfall auf die ganze Altersgruppe geschlossen. Ich sage immer: Sicheres Fahren ist keine Frage des Alters, sondern eine Frage der allgemeinen Fitness.

Aber es ist doch sicher so, dass das Fahren im Alter gewisse Herausforderungen birgt, oder?



Wolfgang Hüttl: Ja, das stimmt. Mit zunehmendem Alter lässt das Seh- und Hörvermögen nach und die Reaktionsgeschwindigkeit nimmt ab. Es lässt sich aber nicht pauschal sagen, in welchem Alter das Autofahren kritisch wird, weil das individuell sehr verschieden ist. Einige Zeit können Seniorinnen und Senioren die abnehmenden körperlichen Fähigkeiten auch gut durch ihre jahrelange Erfahrung und durch die Nutzung von Fahrassistenten kompensieren. Wichtig ist: Man muss ehrlich zu sich selbst sein und sich hinterfragen, wie sicher man im Verkehr unterwegs ist.

Für Seniorinnen und Senioren, die sich das fragen, bietet Ihre Fahrschule sogenannte Fahr-Fitness-Checks an. Was verbirgt sich dahinter?



Wolfgang Hüttl: Das Programm wurde vor etwa 15 Jahren vom ADAC entwickelt. Um die Fahr-Fitness-Checks anbieten zu dürfen, wird man als Fahrlehrer vom ADAC geschult. Im Grunde geht es darum, dass Seniorinnen und Senioren ihre Fahrpraxis von einem Experten einschätzen lassen können. Eine Altersgrenze nach oben oder unten gibt es nicht.

Wolfgang Hüttl Der Augsburger Fahrlehrer Wolfgang Hüttl bietet freiwillige "Fahr-Fitness-Checks" für Senioren an. Verbindliche Gesundheitstests hält er für sinnvoll. Foto: Wolfgang Hüttl

Kann man sich den Fahr-Fitness-Check wie eine Führerscheinprüfung vorstellen?



Wolfgang Hüttl: Nein, das Ganze läuft schon anders ab. Zuerst treffe ich mich mit den Kunden für ein Vorgespräch auf dem Verkehrsübungsplatz, nach Wunsch komme ich auch nach Hause. Dabei stelle ich Fragen wie: Welche Strecken fahren Sie für gewöhnlich? Und wie regelmäßig? Anschließend steigen wir in das private Auto und die Seniorin oder der Senior fährt zuerst eine gewohnte Strecke, zum Beispiel zum Supermarkt. Dann schlage ich eine Strecke vor. Nach einer Dreiviertelstunde folgt die gemeinsame Auswertung. Ich berichte dann, was mir aufgefallen ist und gebe Tipps für die Zukunft.

Müssen Seniorinnen und Senioren, denen viele Fehler passieren, Angst um ihren Führerschein haben?



Wolfgang Hüttl: Absolut nicht. Alle, die den Fahr-Fitness-Check absolviert haben, bekommen eine Teilnehmerurkunde – ganz egal, wie man gefahren ist. Ich biete das Programm seit zwölf Jahren an und habe im Durchschnitt nur einen Fall im Jahr, bei dem ich wirklich sage: Fahren Sie besser kein Auto mehr. Aber selbst dann handelt es sich dabei nur um meine persönliche Empfehlung, die keine Konsequenzen mit sich zieht. Die Seniorin oder der Senior hat weiterhin die Entscheidungsfreiheit.

Lesen Sie dazu auch

Sind Ihnen einige Fahr-Fitness-Checks besonders in Erinnerung geblieben?



Wolfgang Hüttl: Ich erinnere mich gut an einen 72-Jährigen, der wirklich gefährlich unterwegs war. Da musste ich auch drei-, viermal eingreifen, sonst wäre wohl etwas passiert. Dem habe ich auch gesagt, dass er das Auto in Zukunft besser stehen lassen sollte. Drei Wochen später hat der Senior mich angerufen und erzählt, dass er aus Versehen Autos gerammt und den Führerschein verloren hat. Im Gegensatz dazu hatte ich aber auch schon eine Dame, die blitzsauber gefahren ist, aber wie 'ne Junge! Als sie mir erst nach der Fahrt ihren Geburtstag im Führerschein gezeigt hat und ich gesehen habe, dass sie 93 Jahre alt ist, habe ich nicht schlecht gestaunt.

Sollte die Fahrtauglichkeit von Seniorinnen und Senioren ab 70 Jahren verpflichtend überprüft werden?



Wolfgang Hüttl: Ich finde es schwierig, die Überprüfung der Fahrtauglichkeit in Gesetzesform zu gießen. Regelmäßige und verpflichtende Gesundheitschecks halte ich aber für sinnvoll. Also, dass Seniorinnen und Senioren ab 70 alle paar Jahre ihr Seh- und Hörvermögen testen lassen, wenn sie weiterhin Auto fahren wollen. Die Ärztin oder der Arzt sollte dann zwar eine ehrliche Empfehlung aussprechen, aber diese sollte trotzdem keine Auswirkung auf die Fahrerlaubnis haben. Das sollte eine Sache zwischen Arzt und Patient bleiben. Die Seniorin oder der Senior hat dann die Aufgabe, verantwortungsbewusst zu reagieren.

Warum fällt es vielen Seniorinnen und Senioren so schwer, sich von ihrem Führerschein zu trennen?



Wolfgang Hüttl: Ich habe volles Verständnis dafür, dass es wehtut, den Führerschein abzugeben. Für viele Seniorinnen und Senioren bedeutet der Führerschein einfach Freiheit. Kein Auto fahren zu können, ist auf dem Land noch mal um einiges härter als in der Stadt, in der alles näher beieinander liegt und der ÖPNV gut ausgebaut ist. Solange ältere Menschen Auto fahren, bleiben sie meinem Eindruck nach allgemein länger fit. Denn dann sind sie meist auch mehr im öffentlichen Leben eingebunden und trainieren ihre kognitiven und sozialen Fähigkeiten. Ich rate auf jeden Fall, dranzubleiben: Wer immer nur dann fährt, wenn es alle drei Wochen mal notwendig ist, der baut natürlich schneller seine Fahrfertigkeit ab, als jemand, der alle zwei Tage fährt.

Zum Abschluss eine persönliche Frage: Sie haben die Altersgrenze von 70 Jahren auch schon überschritten. Fühlen Sie sich hinter dem Steuer anders als noch vor einigen Jahren?



Wolfgang Hüttl: Wenn ich acht Stunden am Stück Fahrunterricht gebe, dann steige ich danach anders aus als früher. Da tut mir schon eher mal was weh. Ich sage mir aber: Schwierig wird es erst dann, wenn auch die Konzentrationsfähigkeit hinter dem Steuer spürbar nachlässt. Und das ist zum Glück noch nicht der Fall. Außerdem: Als Fahrlehrer bin ich so oder so dazu verpflichtet, regelmäßig meine Gesundheit auf Fahrtauglichkeit überprüfen zu lassen.

Zur Person: Wolfgang Hüttl, 72, ist Moderator des Deutschen Verkehrssicherheitsrats für Senioren und Mitarbeiter der Augsburger Fahrschule Christoph. Seit zwölf Jahren bietet er "Fahr-Fitness-Checks" für Senioren an.