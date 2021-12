Interview

vor 32 Min.

Fahrplanwechsel im Allgäu schafft mehr Direktverbindungen nach Augsburg

Plus Mit dem Fahrplanwechsel ändert sich einiges auf den Gleisen im Allgäu. Beim Fahrgastverband ProBahn lobt man Fortschritte – hat aber noch einige Wünsche.

Von Emil Nefzger

Wer mit dem Zug von Lindau, Memmingen oder Buchloe nach München will, kommt künftig schneller ans Ziel. Denn ab dem Fahrplanwechsel am 12. Dezember verkehren auf dieser Strecke elektrische Züge. Doch nicht alle Allgäuer profitieren davon: Künftig gibt es weniger Direktverbindungen aus dem Süden der Region in die Landeshauptstadt. Der neue Fahrplan bietet Vorteile, doch auch viele Probleme blieben erhalten, sagt der für Fahrpläne zuständige, stellvertretende Sprecher für Schwaben des Fahrgastverbands ProBahn, Dirk Kipper-Gobin (Weitnau, Kreis Oberallgäu).

