Forscher zu Protesten: "Politisch sehr schwer einsortierbar"

Plus Während der Pandemie kaperten Rechtsradikale die Aufmärsche der Maßnahmengegner, jetzt drohen die Demonstrationen der Bauern unterwandert zu werden. Dieter Rucht erklärt, warum vieles verwässert und welche Gefahren es gibt.

Herr Rucht, in Deutschland wird derzeit oft demonstriert – mehr als früher?

Dieter Rucht: Ich glaube nicht, dass mehr als früher demonstriert wird. Wir haben aber natürlich allerlei Anlässe und Krisen, die in aller Munde sind. Und wenn dann in diesem Zusammenhang Proteste stattfinden, haben wir den Eindruck, es würde sich sehr viel regen.