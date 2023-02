Henrike Paede vom Elternverband: "Das Schulsystem ist schwächenorientiert"

Plus Wenn Kinder und Jugendliche ein Schuljahr wiederholen, wird das oft als Blamage empfunden. Die stellvertretende Landesvorsitzende des Bayerischen Elternverbandes erklärt, warum sie die Regeln zu restriktiv findet.

Die Zahl der Wiederholerinnen und Wiederholer war im Schuljahr 2021/22 um 67 Prozent höher als im Jahr zuvor. Viele haben das Jahr freiwillig noch einmal gemacht, andere wurden nicht versetzt. Welche Auswirkungen hat das auf Kinder und Jugendliche, aber auch auf die Eltern?