Herzog Franz von Bayern: "Ich wär gern noch mal jung – mit dem Wissen von heute"

Herzog Franz von Bayern blickt auf 90 Jahre zurück. Im Interview spricht er über eine gar nicht königliche Kindheit im Lager, Eltern mit Haltung und Humor, seinen Lebenspartner und die Zukunft des Hauses Wittelsbach.

Herzog Franz, Sie sind bekannt für Ihre Zurückhaltung, warum plötzlich diese Offenheit?



Herzog von Franz von Bayern: Vielleicht ist die Zeit reif dafür. Wenn man 90 wird, besteht man zu einem sehr großen Teil aus Erinnerungen. Und manches davon mag doch erzählenswert sein.

Gerade über die braunen Jahre und die Zeit der Wittelsbacher im Konzentrationslager ist wenig bekannt.



Franz von Bayern: Es wurde kaum darüber gesprochen. Ich erinnere mich aber, dass sich mein Vater und mein Großvater immer wieder über das große Unrecht während des Nazi-regimes unterhalten haben. Unsere persönlichen Erlebnisse standen nie im Vordergrund. Gut, wir waren im Lager, aber andere Kinder haben einen Bombenregen erlebt, ihre Eltern verloren. Und unseren Mithäftlingen ist es noch viel schlechter gegangen als uns. Auch das war uns immer bewusst.

Sie sind 1933 geboren, wann haben Sie als Bub begriffen, dass da etwas nicht stimmt? Vor den Leichenbergen im Lager?



Franz von Bayern: Schon früher, im ungarischen Exil, schlug etwas um, und zwar an einem Tag im Oktober 1944, als meine Eltern in Begleitung von zwei Herren aus Budapest zurückgekommen sind. Es hieß, schnell packen. Da war plötzlich eine unglaubliche Spannung – ohne, dass ich verstanden hätte, um was es geht.

Wie haben es Ihre Eltern geschafft, Ihnen und den Geschwistern ein Gefühl der Sicherheit gegeben?



Franz von Bayern: Es war unser Glück, dass wir als Familie zusammenbleiben konnten. Getrennt hätten wir das sicher nicht überlebt. Meine Eltern waren beide sehr starke Persönlichkeiten und haben versucht, eine Normalität zu erhalten. Sie haben das mit einer so bewundernswerten Contenance durchgestanden, dass wir Kinder dadurch geschützt waren.

„Geheult wird nicht!“, hat Ihr Vater im Lager einmal gesagt.



Franz von Bayern: Der Satz fiel in einem Augenblick, als wir alle dachten, das ist jetzt das Ende. Wir werden erschossen. „G‘heult wird nicht“ war für meinen Vater eine völlig selbstverständliche Äußerung. Das gehörte zu seiner Haltung.

War er streng?



Franz von Bayern: Streng, mit sehr viel Humor.

Sie sind als Förderer der modernen Kunst bekannt. War es schwer, sich gegen die Familie durchzusetzen, die eher an der alten Kunst Gefallen fand?



Franz von Bayern: Eigentlich nicht. Verständnis war keines da, aber es hat mir nie jemand dreingeredet. Mein Vater hat zwar immer gelacht und Witze gemacht, der Großvater geschwiegen. Aber es kam niemand auf die Idee zu sagen, „lass das“.

Sie haben Betriebswirtschaft studiert. Schweren Herzens?



Franz von Bayern: Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, was ich damals bei freier Wahl studiert hätte. Aber durch den Krieg und die Zeit, in der wir quasi mittellos im Exil waren, hat mein Vater uns schon immer geraten: „Studiert irgendwas, womit ihr euer Geld verdienen könnt.“

Wäre nicht Kunstgeschichte passender gewesen?



Franz von Bayern: Da bin ich nicht so sicher. Ich dachte mir manchmal, vielleicht habe ich ohne dieses Studium einen viel freieren Blick, ohne alles gleich analysieren zu müssen. Ich machte mir nie Gedanken, ob die Dinge, die mich jetzt aufregen, in 50 Jahren prominent und teuer werden. Man muss sich aber trauen, völlig egozentrisch zu schauen. Ich habe mir nur Bilder an die Wand gehängt, bei denen ich das Gefühl hatte, ich kann mit ihnen in einen Dialog kommen.

Sie sind in den frühen 1960er-Jahren nach Amerika gegangen und haben unglaubliche Bekanntschaften gemacht.



Franz von Bayern: Damals konnte man noch das Telefonbuch nehmen und einen Künstler wie Mark Rothko anrufen und besuchen. Wenn man neugierig war, ist man in Ausstellungen und Ateliers Leuten begegnet, die eine weitere Tür aufmachten. Es gab in der New Yorker Kunstszene eine unglaubliche Ansammlung großartiger Köpfe. Ich bin auf die jüdische Geisteswelt getroffen, die aus Deutschland vertrieben worden war. Das Museum of Modern Art war ihr Treffpunkt, und diese Menschen haben sehr offen auf mich reagiert. Ich spürte als Deutscher nie irgendein Ressentiment.

Erinnern Sie sich an besondere Begegnungen?



Franz von Bayern: Ich denke an eine große Picasso-Ausstellung im Museum of Modern Art. Das Haus war wegen der Hängung geschlossen. Bilder, die man heute gar nicht mehr anrühren darf, hat man am Boden hin- und hergeschoben und geschaut, was gut zusammenpasst. Irgendwann stand Picassos Witwe Jacqueline unten und wollte ins Museum. Das hat der Wärter verweigert. Sie sagte: „I am Madame Picasso.“ Er: „I’m Jesus Christ“, und dann hat er sie hinausgeschmissen. Ich bin hinuntergelaufen und konnte das aufklären. Aber die ganze Atmosphäre, auch dass man mit diesen unglaublichen Bildern „umgeht“, hat dort die Szene bestimmt.

Die Kunst war auch für Ludwig II. sehr wichtig. Sie schreiben, er sei noch in den 1960er-Jahren eine Peinlichkeit für die Familie gewesen. Was hat befremdet? Sein Eskapismus als König? Die sexuelle Orientierung?



Franz von Bayern: Für die Familie war es peinlich, dass ein König so viel Kitsch produziert hat und in diesen Dimensionen! Das ging aber allen so. In der Familie gab es sicher noch ein gewisses Trauma: die Situation des Prinzregenten, der ja doch lange Zeit angefeindet wurde. Dann dieser tragische Tod des Königs, das war schon ein Schock. Die künstlerische Seite wurde sowieso nicht verstanden. Erst Michael Petzet, der spätere oberste Denkmalpfleger Bayerns, konnte das durchbrechen. Er hat 1968 die erste ernsthafte Ausstellung über Ludwig II. gemacht, in die ich eingebunden war. Da ging mir langsam auf, wie sehr es sich lohnt, sich mit ihm zu befassen.

Sie erzählen, dass Ihr Partner Thomas Greinwald mittlerweile in der ganzen Familie akzeptiert sei. Wie hätten das Ihre Eltern gesehen?



Franz von Bayern: Mein Vater hat ihn noch gekannt und ganz selbstverständlich akzeptiert. Darüber wurde nie gesprochen, aber die Eltern haben ungeheuer weitherzig gedacht. Schon mit ihrer Haltung, die sie im Exil und im KZ bewiesen. Sie waren geistig sehr unabhängig.

Dennoch haben Sie relativ lange gewartet, Ihre Verbindung öffentlich zu machen.



Franz von Bayern: Ich habe nicht das Recht, im Land zu polarisieren und die Menschen in eine Situation zu drängen, in der sie für oder gegen etwas sein müssen. Dann war aber die Zeit da, und es hat kein Versteckspiel mehr gebraucht. Außerdem habe ich niemandem etwas vorgemacht. Mir gefällt auch das Wort Toleranz nicht.

Weil es einen Beigeschmack hat?



Franz von Bayern: Es vermittelt doch, dass etwas nicht ganz in Ordnung ist, aber aus Nächstenliebe oder was auch immer akzeptiert oder geduldet wird. Das genügt mir heute nicht mehr. Es muss selbstverständlich werden und sollte kein Thema mehr sein.

Wären Sie heute gerne noch einmal jung, bei Ihrem Engagement vielleicht sogar Aktivist?



Franz von Bayern: Aktivist wäre ich wohl nicht, aber begeisterungsfähig schon. Das bin ich immer noch. Ich wäre sehr gerne jung – aber mit meinem jetzigen Wissen.

Zur Person: Herzog Franz von Bayern wird am 14. Juli 90 Jahre alt. Der Chef des Hauses Wittelsbach ist ein passionierter Sammler und Förderer der Kunst. Gleichermaßen setzt er sich für soziale Projekte ein wie Kinderheime in Rumänien.