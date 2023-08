Interview

Hubert Aiwanger: "CSU sollte sich auf Grüne einschießen statt auf uns"

Plus Freie-Wähler-Chef Aiwanger weist Kritik des Koalitionspartners scharf zurück. Er meint: Ohne die politischen Erfolge der Freien Wähler würde die CSU deutlich schlechter dastehen.

„Die AfD bekämpft man am besten, indem man die Grünen bremst“: Dieses Zitat von Ihnen hat für Schlagzeilen gesorgt, aber auch Verwunderung ausgelöst. War das Wahlkampf oder Klartext Marke Aiwanger?

Aiwanger: Nein, das ist meine politische Analyse. Die Grünen mit ihrer ideologischen Politik provozieren doch die Normalbevölkerung, sodass viele aus Frust die AfD wählen. Zusätzlich gibt es in der Politik viele ungelöste Probleme. Da wird über ein höheres Renteneintrittsalter diskutiert, obwohl Hunderttausende arbeitsfähige junge Leute Bürgergeld beziehen. Es gibt an vielen Stellen Handlungsbedarf. Doch die Ampelkoalition ist nicht handlungsfähig – und wenn sie etwas macht, ist es Mist. Siehe Heizungsgesetz. Und siehe die Freigabe von Cannabis, damit ruiniert man die Gesellschaft. Wenn wir die Grünen einbremsen, sind die Rechten gar nicht so stark.

