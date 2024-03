Kluftinger-Autor Michael Kobr verrät: So schreibt man einen Bestseller

Michael Kobr, bekannt von den Kluftinger-Krimis, startet auch solo erfolgreich durch. Doch wie schreibt man eigentlich einen Beststeller? Hier seine Antwort.

Schreibmaschine, Notizbuch oder Laptop?

Kobr: Laptop. Ohne geht's bei mir nicht.

Lieblingsschreib-Ort?

Kobr: Hängematte oder Hotelbett. Ich weiß, dass das nicht besonders ergonomisch ist (lacht). Aber das war bei mir schon immer so.

Struktur-Fan oder Drauflos-Schreiber?

Kobr: Die Struktur ist das Wichtigste. Ich muss das Buch vom Ende her denken, wissen, wohin es läuft. Dazu schreibe ich einen Plot-Plan. Um die Struktur zu entwickeln, brauche ich zwei, drei Monate. Vieles fällt mir in der Hängematte ein oder wenn ich mit dem Hund spaziere. Das ist die kreativste Phase auf dem Weg zum Buch. Diese Phase ist vom Schreibprozess entkoppelt. Ich denke in Szenen, die später ausbuchstabiert werden.

Lesen Sie dazu auch

Wie wichtig ist der erste Satz?

Kobr: Ich weiß, dass er für viele ein echter Mythos ist (lacht). Man sollte ihn, glaube ich, nicht überbewerten. Wichtig ist, dass die erste Szene in sich stimmig ist und reinzieht.

Was bedeutet Schreiben für Sie?

Kobr: Ein Handwerk. Ich hab nie Ratgeber gelesen oder Workshops wie "Kreatives Schreiben" besucht. Vieles lernt man einfach, in dem man schreibt - und damit seinen eigenen Weg findet.

Wie schreibt man einen Bestseller?

Kobr: Um ein Buch zu schreiben, braucht es Durchhaltevermögen. Man muss dran bleiben, vor allem bei einem Roman. Ein positiver Druck hilft dabei. Zum Beispiel, in dem man sich bestimmte Termine setzt oder frühzeitig Freunde oder Familie als Leser einbindet. Also solche, die es gut mit einem meinen (lacht). Ob es dann tatsächlich ein Bestseller wird, das hängt von vielen Faktoren ab. Da gehört auch Glück dazu. Man muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Volker Klüpfel und ich hatten dieses Glück bei unserem ersten "Kluftinger"-Roman "Milchgeld". So etwas kann man nicht planen. Deshalb rate ich jedem: Mach dich locker von zu hohen Erwartungen, hab Spaß beim Schreiben.

Alleine schreiben oder mit einem Partner/in?

Kobr: Beides hat Vor- und Nachteile. Wenn man miteinander ein Buch schreibt, bekommt man sofort Rückmeldung, bleibt diszipliniert am Ball, hat Abwechslung - und im Fall eines Misserfolgs immer jemand, auf den man's schieben kann. (lacht). Wenn man allein schreibt, muss man weniger Kompromisse eingehen. Dafür steht man dann aber auch alleine im Wind.

Ihr wichtigster Kritiker?

Kobr: Meine Frau Silke.

Angenommen jemand hat sein erstes Buch fertig. Wie findet er oder sie einen Verlag?

Kobr: Das ist schwierig. Verlage erhalten Unmengen an Manuskripten. Auch da braucht man Durchhaltevermögen. Oder man lässt das Buch im Eigenverlag drucken. Kostengünstiger ist es, wenn man das Werk als E-Book veröffentlicht. Die Nutzer zahlen dann für den Download oder den Ausdruck. Die Verlage haben durchaus einen Blick darauf, welche Bücher auf Selfpublishing-Plattformen wie Kindle gut beim Publikum ankommen. Egal für was man sich entscheidet: Ein Lektor oder eine Lektorin sollten das Buch vorab immer lesen...

Wie wichtig ist das Marketing?

Kobr: Das gehört auch dazu. Aber das Wichtigste ist: Das Buch muss Leuten gefallen - und zwar so gut, dass sie es anderen empfehlen. Wahnsinnig wichtig ist dabei der Buchhandel. Dort arbeiten Leute, die sich wirklich auskennen, die selektieren. Natürlich hilft es auch, wenn Journalisten über das Buch berichten oder es auf Social-Media-Kanälen Menschen erreicht.

Zur Person: Der 50-Jährige verfasst mit Autoren-Partner Volker Klüpfel, 53, die legendären Kluftinger-Romane mit bislang 12 Bänden, von denen bis heute über sieben Millionen verkauft wurden. Auch solo ist Kobr auf Erfolgskurs: Mit dem Bornholm-Krimi "Sonne über Gudhjem" landete er erneut einen Bestseller. Am 24. April erscheint die Fortsetzung "Nebel über Rønne."