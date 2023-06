Interview

31.05.2023

Kokain im Allgäu: Polizei-Fahnder erklärt das Problem

Jörg Beyser, der ehemalige Chef-Drogenfahnder des Landeskriminalamts, erklärt, warum derzeit im Allgäu bei Polizeikontrollen so viel Kokain gefunden wird.

Plus Immer wieder stellt die Polizei im Allgäu kiloweise Drogen sicher. Der Ex-Chefdrogenfahnder des LKA erklärt, warum gerade jetzt so viel im Umlauf ist.

26 Kilo Kokain hat die Grenzpolizei Mitte März in einem Auto bei Füssen entdeckt. Nur wenige Tage später fanden die Beamten in einem anderen Wagen bei Pfronten 18 Kilo. Seit einiger Zeit gibt es fast jeden Monat ähnliche Meldungen. Wie kommt das? Darüber haben wir mit Jörg Beyser gesprochen. Er war bis vor Kurzem Leiter des Rauschgift-Dezernats des Bayerischen Landeskriminalamts ( LKA) und der „Arbeitsgruppe Südost“. Diese tagte vergangene Woche in Fürth. Mit dabei waren neben Beyser die Chefermittler von Polizei, Zoll und Staatsanwaltschaften aus 22 Staaten.

Wie kommt es, dass es in den vergangenen Monaten rund um Füssen so viele Kokain-Aufgriffe gegeben hat? Noch dazu mit Mengen zwischen zehn und zwanzig Kilo und einem Verkaufswert in Millionenhöhe?

