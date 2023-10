Interview

vor 35 Min.

Landkreistagspräsident warnt: "Für uns ist jetzt die Grenze erreicht"

In Lindau tagen die bayerischen Landräte zum Thema Gesundheitsversorgung. Thomas Karmasin, Präsident des Bayerischen Landkreistags, fordert Unterstützung vom Bund in Milliardenhöhe.

Plus Krankenhäusern droht die Pleite, Flüchtlingsunterkünfte stoßen an ihre Grenzen. Landkreise schlagen Alarm. Landkreistagspräsident Thomas Karmasin hat klare Forderungen an den Bund.

Von Bianca Dimarsico

Herr Karmasin, die bayerischen Landkreise tagen ab Mittwoch zum Thema Gesundheitsversorgung. Vor welchen Problemen stehen Krankenhäuser im Freistaat aktuell?



Thomas Karmasin: Wir haben momentan eine nie gekannte schlechte Stimmung im Krankenhausbereich. Es gibt enorme Betriebskostendefizite der Krankenhäuser. Das sind keine Einzelfälle, bei denen in einzelnen Häusern schlecht gewirtschaftet wurde. Das ist auf breiter Front so. Eine Krankenhausreform ist grundsätzlich nicht verkehrt, aber die geplante beachtet die Besonderheiten, die wir etwa in Bayern haben, nicht. Man muss das Ganze betrachten: Wie geht es mit der Ausbildung der Ärzte weiter? Wie wird die Notarztversorgung, die zu 80 Prozent von den Kliniken gestemmt wird, aufrechterhalten?

Die Notarztversorgung ist vor allem im ländlichen Bereich eine Herausforderung. Hat Gesundheitsminister Lauterbach die ländlichen Regionen vergessen?



Karmasin: Das befürchten wir. In großen Städten gibt es weniger Probleme. Wenn eine Klinik keine Kapazitäten hat, geht man eben zur nächsten. Aber im ländlichen Raum brauchen die Menschen ihre Kreiskrankenhäuser vor Ort. Die jetzt geplanten Level 1i-Häuser sind Pflegestationen – Krankenhaus kann man das nicht mehr nennen, da ist nicht mal ein Arzt oder eine Ärztin vor Ort –, werden das nicht ersetzen können. Diese Häuser können keine medizinische Ausbildung mehr bieten und auch keine Notarztversorgung abdecken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen