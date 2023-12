Interview

Müssen wir uns in Bayern vor Terroranschlägen der Hamas fürchten, Herr Minister?

Plus Innenminister Herrmann erklärt, wie sich der Krieg im Gazastreifen auf die Sicherheitslage in Bayern auswirkt – und warum sich die Menschen immer unsicherer fühlen.

Von Christoph Frey

Herr Minister, die Zahl der Straftaten in Bayern war 2022 so niedrig wie lange nicht, wenn man mal die Corona-Jahre außer Acht lässt. Dennoch sinkt Untersuchungen zufolge das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung. Wie erklären sie sich das?



Joachim Herrmann: Vor einigen Wochen hat das Bundeskriminalamt einen ersten Trend zur Kriminalitätsentwicklung in diesem Jahr veröffentlicht. Dieser Zwischenstand zeigt, dass die Kriminalität bundesweit steigt und dass es dabei offensichtlich einen Zusammenhang mit den Migrationsbewegungen gibt, weil der Anteil von Geflüchteten an dieser gestiegenen Kriminalität weit überproportional ist.

Dann trügt dieses wankende Sicherheitsgefühl also doch nicht?



Herrmann: Das Sicherheitsgefühl ist immer eine Momentaufnahme, basierend auf dem, was Menschen emotional wahrnehmen, und den Fakten. Hier kann natürlich schon ein Unterschied sein. Viele Meinungsumfragen der vergangenen zwei Jahre zeigen, dass die Zustimmung der Bürgerinnen und Bürger zur Sicherheitspolitik und zur Sicherheitslage in Bayern deutlich höher ist als in allen anderen Bundesländern. Bayern ist auch objektiv seit vielen Jahren das sicherste Bundesland. Der Freistaat steht für einen starken Staat, der seinen Bürgerinnen und Bürgern bestmögliche Sicherheit garantiert und konsequent gegen Rechtsbrecher vorgeht.

