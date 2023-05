Interview

17:07 Uhr

Outing in der katholischen Kirche: "Musste einen Teil von mir verleugnen"

Plus Anfang vergangenen Jahres outeten sich Mitarbeitende der katholischen Kirche und riskierten damit ihre Jobs. Seitdem ist viel passiert – auch im Bistum Augsburg.

Von Daniel Wirsching

Herr Ihm, im Januar 2022 haben sich mehr als hundert katholische Priester, Ordensleute oder Religionslehrerinnen als homo-, bi- oder transsexuell geoutet. Wie fanden Sie als Pastoralreferent des Bistums Augsburg die Initiative "#OutInChurch"?

Andreas Ihm: Ich war wahnsinnig bewegt, auch von dem, was in der begleitenden ARD-Doku zu sehen war. Mich hat vieles, auch schmerzliches, an meine eigene Biografie erinnert.

