Schauspieler Hannes Jaenicke über die Lebensmittelindustrie: "Das meiste ist Etikettenschwindel"

Hannes Jaenicke engagiert sich seit vielen Jahren für den Tier- und Umweltschutz. In seinem neuen Buch rechnet er vor allem mit der Lebensmittelindustrie ab.

Herr Jaenicke, was haben Sie heute gefrühstückt?



Hannes Jaenicke: Eine Acai-Bowl und einen Pott Kaffee.

Acai-Beeren gelten ja als Superfood. Essen Sie immer so gesund?



Jaenicke: Nein. Das schaffe ich nur, wenn ich zu Hause bin und meine Ruhe habe. Ansonsten geht mein Frühstück eher schnell. Kaffee, Müsli-Riegel, Banane oder Apfel.

Sie leben am Ammersee in Oberbayern. Wo kaufen Sie ein: beim Bauern, im Biomarkt oder in normalen Supermärkten?



Jaenicke: Sowohl da als auch dort. Es gibt einen Hofladen am Südende des Sees und einen Bioladen bei mir im Dorf. Das ist angeblich der älteste Bioladen Deutschlands und wurde schon 1968 gegründet. Ansonsten gehe ich für gewisse Basics auch zu Rewe.

Kann man sagen, wenn es um unser Essen geht, verstehen Sie keinen Spaß?



Jaenicke: Ich kann sagen: Ich liebe gutes Essen, das macht mir Spaß. Ich habe mich jetzt so lange damit beschäftigt, dass ich weiß, welche Nahrungsmittel gesund und korrekt produziert werden. Das ist schwer genug, denn als Kunde steht man ja vor den Regalen und liest nur von supergesunden Lebensmitteln. Angeblich wird da ja nur noch supergesundes, großartiges und hochwertiges Essen angeboten. Das ist zwar meistens in Zellophan eingepackt und voller Konservierungsstoffe, aber wen kümmert’s? Im Ernst: Das meiste ist Etikettenschwindel, und den will ich mit dem neuen Buch transparent machen.

Sie schreiben in eben diesem Buch „Die große Sauerei“, dass die Bürgerinnen und Bürger schamlos belogen werden. Eine hohe Qualität der Produkte werde nur vorgegaukelt. Was muss sich ändern?



Jaenicke: Erstens sollte man Licht in den Dschungel der Siegel und Zertifikate bringen und viele davon verbieten. Am Ende gibt es einige kleine, regionale Bioverbände, die in Ordnung sind. Ansonsten bleibt nur übrig: Demeter, Bioland und Naturland. Alles andere ist die Druckerschwärze nicht wert. Ich weiß auch nicht, warum viele unserer Bioprodukte aus China, Ägypten oder sonst woher eingeflogen werden müssen. Ich habe keine Ahnung, wer deren Qualität überhaupt kontrolliert. Das Wort regional wiederum schließt das gesamte europäische Ausland mit ein. Auch das ist widersinnig.

Was muss also passieren?



Jaenicke: Erst einmal sollten die bereits bestehenden Gesetze eingehalten werden. Beispielsweise das Tierschutzgesetz. Da steht drin: „Keinem Tier darf ohne vernünftigen Grund Leiden, Schaden oder Schmerzen zugefügt werden.“ Und dieses Gesetz wird jeden Tag millionenfach gebrochen.

Kann man heute eigentlich noch guten Gewissens Fleisch essen? Und wenn ja, welches?



Jaenicke: Ja, das geht. Wenn beispielsweise im Allgäu auf einer Wiese eine Kuh steht, die da ihr Leben lang weidet. Und wenn dann eines Tages der Profijäger kommt und das Tier per Weidenschuss erlegt, dann kann man das auch genießen. Denn die Kuh hat ein tolles Leben gehabt. Aber bei all dem Fleisch, das aus der Massentierhaltung kommt, denke ich: Bitte Finger weg! Bei meiner Großmutter war es selbstverständlich, dass wir einen Sonntagsbraten aßen. Einmal die Woche richtig gutes Fleisch. Und den Rest der Woche gab es Pellkartoffeln mit Quark und Spaghetti mit Tomatensoße. Das war völlig okay. Wir sind alle nicht verhungert und meine Großmutter ist 93 Jahre alt geworden.

Wie sollten wir uns denn in der Zukunft ernähren? In den vergangenen Jahrzehnten habe sich der Fleischkonsum verdoppelt, schreiben Sie. Sind Insektenaufstrich oder Fleisch aus dem Labor Alternativen?



Jaenicke: Ich vermute ja. Und zwar gar nicht aus ethisch-moralischen Gründen, sondern aus ökonomischen. Es wird ja beispielsweise in absehbarer Zeit, also etwa in zehn Jahren, billiger sein, Fleisch aus Stammzellen zu produzieren als auf konventionelle Art. Da gibt es eine nette Kurve: Der erste, in Holland entwickelte Stammzellen-Burger hat 250.000 Dollar gekostet, vor fünf Jahren waren es noch 25.000 Dollar. Heute kostet er 25 Dollar. Den Rest kann man sich ausrechnen. Dann erspart man sich Regenwaldvernichtung wegen des Sojaanbaus, die ganzen Mast-Fabriken, Tiertransporte, Schlachthöfe und vieles andere. Ich glaube auch, dass wir wie die Asiaten heute schon Insekten zu uns nehmen werden. Was wir zudem dringend brauchen, ist ein Verbot von Lebensmittelvernichtung. In Frankreich gibt es das bereits. Bei uns werfen die Leute pro Kopf etwa 80 Kilo pro Jahr weg, weil Lebensmittel immer noch so billig sind. Das muss aufhören.

Hannes Jaenicke (links) an der Seite von Schauspielkollege Götz George bei Dreharbeiten im Jahr 2010. Foto: Jörg Carstensen, dpa (Archivbild)

Wie haben Sie sich eigentlich das ganze Wissen angeeignet?



Jaenicke: Erstens habe ich einen großartigen Rechercheur und Co-Autor, ohne den das Buch 2025 noch nicht fertig gewesen wäre. Ich war zudem wegen meiner Doku-Filme über Schweine und Lachszucht schon ziemlich gut drin im Thema. Ich habe mich also mit der Massentierhaltung schon länger beschäftigt. Außerdem bin ich ja nicht der erste, der zu diesem Thema publiziert, es gibt unfassbar gute Veröffentlichungen. Darüber hinaus halte ich mich an die einzige Bundesbehörde, die ich für nicht käuflich halte: das Umweltbundesamt. Die machen dort wirklich tolle Arbeit.

Sollten Sie nicht eigentlich auch Politiker werden? Sie sind bekannt, würden gewählt werden.



Jaenicke: Wie man weiß, bin ich Mitglied der Grünen. Aber ich werde einen Teufel tun, mich in Parteigremien oder Koalitionsverhandlungen herumzuschlagen. Mit meiner Arbeit habe ich eine größere Reichweite und kann ein bisschen was bewirken.

Kommen Sie bei all diesen Aktivitäten noch dazu, als Schauspieler zu arbeiten?



Jaenicke: Na klar, ich muss ja auch meine Miete bezahlen. Von den Dokus kann ich nicht leben. Wir stecken da das gesamte Budget in die Filme, aus Überzeugung. Auch macht mir die Schauspielerei nach wie vor riesigen Spaß. Außerdem habe ich im vergangenen Jahr eine Stiftung gegründet und möchte die finanziell gut ausstatten.

Zur Person: Hannes Jaenicke, 62, gehört zu den bekanntesten deutschen Schauspielern. Seit Jahren erregt er aber auch mit Filmdokumentationen und Büchern zu Umweltthemen viel Aufmerksamkeit. Jaenicke lebt am Ammersee.