Sternekoch Alexander Herrmann: "Ich wäre für die Politik nicht hart genug"

Bayerns bekanntester Fernsehkoch Alexander Herrmann spricht im Interview über die Stimmung vor der Landtagswahl und erklärt, warum er selbst nie für ein politisches Amt kandidieren würde.

Herr Herrmann, welchen Politiker würden Sie denn gerne mal in eines Ihrer Restaurants zum Essen einladen?

Alexander Herrmann: Ich würde Wolfgang Bosbach einladen. Er ist zwar nicht mehr aktiv in der Politik, aber ich mag seine Art sehr gerne. Vielleicht mit seiner Tochter Caroline zusammen. So ein Vater-Tochter-Duo fände ich interessant. Oder Horst Seehofer mit seiner Tochter, die ja nicht wie der Vater in der CSU, sondern in der FDP ist. Das wäre doch spannend.

Bei so einem Essen würden Sie sicher auch über die aktuelle Stimmung im Land sprechen. Wie empfinden Sie die denn gerade?

Herrmann: Wir sind derzeit in einer gesellschaftlich schwierigen Situation. Die Welt erlebt klimatisch eine herausfordernde Zeit. Der Weg, sich von Öl und Gas zu befreien und sich neu aufzustellen, ist natürlich sinnvoll. Aber was dadurch passiert – und das hat auch noch mit Corona zu tun – ist eine Art von Volksdepression. Bei Gästen erlebe ich das immens. Bevor wir mit dem Menü im Gourmetrestaurant beginnen, gibt es eine Behind-the-Scenes-Tour. Da zeigen wir, wie wir mit den Lebensmitteln umgehen, sie fermentieren, haltbar machen, wie wir regionales Fleisch verarbeiten. Was dann passiert, ist, dass die Leute für diesen einen Abend ein bisschen das Gefühl haben, dass sie Teil einer Lösung sind. Denn das Problem ist doch, dass die Menschen in den vergangenen Jahren immer mehr den Eindruck bekommen haben: Egal, was sie machen, es ist nicht ausreichend. Und das ist eine ganz gefährliche Situation. Mir fehlt eine Politik, die sagt: Wir sind noch nicht perfekt, aber wir kriegen das hin. Momentan wird eher mit Angst Politik gemacht. So eine Gefühlslage der Menschen hat übrigens auch Einfluss auf die Küche.

Wie denn das?

Hermann: Das gibt es immer wieder, seit Jahrzehnten. Als zum Beispiel die Globalisierung immer weiter vorangeschritten ist, haben wir uns mehr auf Regionalität besonnen, man hat sich da von den Problemen der Welt in die Heimatküche zurückgezogen. Und jetzt ist es so, dass der japanische Stil in vielen Küchen präsent ist. Dieser Stil ist geprägt von Klarheit und Eindeutigkeit. Und das ist das, wonach sich die Menschen sehnen. Eine kleine Anekdote: Vor zwei Jahren wollte ich mit meinem Sohn in ein Restaurant gehen – und dann stand da auf der Speisekarte Blutwurst mit Vanillezwiebeln. Ich habe das auch schon gekocht, aber eben vor 20 Jahren. Heute will ich aber keine Blutwurst mit Vanille mehr essen, diese Globalisierung auf dem Teller brauche ich nicht mehr. Ich möchte eine Blutwurst, die von einem Bioschwein kommt, ich möchte, dass die Kartoffeln dazu aus der Region stammen, ich möchte mich einfach gut fühlen.

Stichwort Blutwurst: Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger spricht sich leidenschaftlich für den Fleischkonsum aus. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung indes empfiehlt, nur 10 Gramm Fleisch pro Tag zu essen. Wie halten Sie es denn?

Herrmann: Ich habe meinen Fleischkonsum stark reduziert. Zu Hause esse ich zu 60 bis 70 Prozent vegetarisch. In meinen Lokalen in Nürnberg bieten wir viele vegetarische Gerichte an, zu denen man sich Fleisch als Option dazubestellen kann. Auch in meinem Gourmetrestaurant in Wirsberg haben wir den Einsatz von Fleisch und Fisch reduziert – erreichen aber trotzdem eine sehr intensive Geschmacksdichte. Auch weil wir alle Teile eines Tieres verwenden – nicht nur das Filet. Wir reiben etwa eine salzgetrocknete Leber ganz fein über ein Reh. Diese Reduzierung passiert aber über einen natürlichen Weg, über den Zeitgeist – nicht durch einen erhobenen Zeigefinger.

Im Wahlkampf wird sehr viel über Nachhaltigkeit gesprochen. Welchen Stellenwert hat das Thema für Sie?

Herrmann: Natürlich gehen wir mit unseren Produkten bewusst um, aber ehrlich gesagt habe ich bei dem Wort Nachhaltigkeit einen inneren Ermüdungsbruch. Alles ist auf seine Weise nachhaltig. Wenn ich etwas Falsches mache, dann hat es auch eine Nachhaltigkeit, aber eben eine negative. Grundsätzlich habe ich den Eindruck, dass Nachhaltigkeit so lange gepredigt wurde, damit es für die Menschen an den Wahlurnen dann leichter zu verstehen ist. Politik braucht einfache Paradigmen. Und oftmals geht es leider nicht um die Sache, sondern nur um Parteipolitik.

Könnten Sie sich denn vorstellen, für ein politisches Amt zu kandidieren?

Herrmann: Ich wäre für die Politik nicht hart genug. Als Politiker wird man ja nur an seinen Fehlern gemessen. Damit könnte ich nicht umgehen.

Was wünschen Sie sich denn als Unternehmer von der Politik – und was als Privatmann?

Herrmann: Da gibt es eigentlich keinen Unterschied. Ich tue mich als Unternehmer und als Privatmann immer schwer, wenn mir jemand was vorschreibt. Ich möchte keine Verbote, sondern Anreize.

Lassen Sie uns noch einen Blick auf die vergangenen drei Jahre werfen. Die Lockdowns in der Pandemie haben Sie mal als Angriff der Politik auf die Gastronomie bezeichnet. Haben Sie sich davon erholt?

Hermann: Vor allem der zweite Lockdown war für mich in der Tat ein Angriff auf die Gastronomie, ja. Aber man muss auch sagen, dass tatsächlich einige positive Dinge entstanden sind. Corona hat uns eine einmalige Möglichkeit gegeben und die hat Markus Söder in Berlin durchgepeitscht, er selbst spricht glaube ich von einem Husarenritt. Dabei geht es um die Senkung der Mehrwertsteuer von 19 auf sieben Prozent. Das war für uns die Chance, uns zu befreien, Schäden zu beheben. Die gesenkte Mehrwertsteuer hat es uns auch ermöglicht, den angehobenen Mindestlohn umsetzen zu können und die gestiegenen Energiekosten abzupuffern. Es hat nicht ganz gereicht, aber wir sind nicht implodiert.

Sie haben gerade Markus Söder erwähnt, ihren fränkischen Landsmann. Kennen Sie ihn näher?

Hermann: Ja, ich kenne ihn, allerdings nur oberflächlich. Ich habe mich damals persönlich bei ihm für die Mehrwertsteuersenkung bedankt. Denn das habe ihm das hoch angerechnet.

Zur Person: Alexander Herrmann, 52, führt neben den Restaurants Imperial und Fränk'ness in Nürnberg das mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnete Aura" und das Bistro Oma & Enkel im oberfränkischen Wirsberg. Bekannt ist er zudem aus zahlreichen Kochsendungen, darunter "Kitchen Impossible", "The Taste", "Die Küchenschlacht" oder "Aufgegabelt".