Verkehrsminister Bernreiter: „Mich treibt die Steigerung der Spritpreise um“

Bayerns neuer Bau- und Verkehrsminister Christian Bernreiter wirft der Bundesregierung vor, die Interessen der Menschen im ländlichen Raum zu missachten.

Herr Bernreiter, Sie waren ein erfolgreicher Landrat in Deggendorf. Sie waren als Vorsitzender des Landkreistags allseits respektiert und obendrein waren Sie ihr eigener Herr. Jetzt haben Sie Ihr selbstbestimmtes Dasein aufgegeben und das Bauministerium übernommen, also eine der schwierigsten Aufgaben im Kabinett. Warum in aller Welt haben Sie da Ja gesagt?

Christian Bernreiter: Es kann nicht jeder immer nur das tun, was für ihn das Bequemste und Einfachste ist. Ich habe von meinen Mitarbeitern schon immer Verantwortungs- und Veränderungsbereitschaft gefordert und ich bin der Meinung, dass man diesen Maßstab dann auch an sich selbst anlegen muss. Außerdem passt es von meinem beruflichen Hintergrund her und es gibt im Geschäftsbereich des Bauministeriums viele Berührungspunkte mit meiner bisherigen Tätigkeit. Das finde ich sehr spannend.

Haben Sie sich aktiv darum bemüht?

Bernreiter: Nein, das habe ich nicht. Ich bin gefragt worden und ich habe – übrigens schon einmal gegenüber Ministerpräsident Horst Seehofer – meine Bereitschaft signalisiert. Jetzt hat mich Ministerpräsident Markus Söder ernsthaft darum gebeten und ich habe zugesagt – auch, weil ich mich in der Verantwortung für meine Partei sehe.

Lassen Sie uns mit dem Schwierigsten beginnen, dem Bau günstiger Wohnungen. Dafür wurde im Jahr 2018 eigens die staatliche Wohnungsbaugesellschaft Bayernheim gegründet. Sie sind der vierte Minister innerhalb von vier Jahren, und das auf einem Gebiet, auf dem es vor allem auf Kontinuität ankommt. Das ist doch ein Problem, oder?

Bernreiter: Das kann ich als bisher Außenstehender noch nicht beurteilen. Ich habe mich in den ersten vier Wochen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier im Haus intensiv unterhalten. Es gibt zum Glück in Bayern keine politischen Beamten, die einer Partei oder einem Minister gehören, sondern alle fühlen sich dem Staat verpflichtet. Sie sorgen für Kontinuität und versichern mir, dass wir in Bayern auf einem beachtlichen Weg sind. Bei der Bayernheim sind derzeit knapp 3500 Wohnungen in Bestand, Bau, Planung oder Entwicklung. Allerdings habe ich tatsächlich schon in den ersten beiden Wochen jede Menge Briefe gekommen, warum dieses oder jenes Vorhaben nicht geht.

Genau das ist doch eines der Probleme. Oder andersrum: Der einzige Vorteil der staatlichen Bayernheim ist doch im Wettbewerb mit privaten oder kommunalen Unternehmen, dass sie einen privilegierten Zugriff auf staatliche Grundstücke hat – der Staat, genauer gesagt die Ministerien, diese Grundstücke aber bisher nicht rausrücken. Sehen Sie eine Chance, das zu ändern?

Bernreiter: Selbstverständlich sehe ich diese Chance, andernfalls bräuchten wir diese Aufgabe ja gar nicht anzupacken. Wir müssen das ändern. Der Staat muss versuchen, so viele Grundstücke wie möglich zur Verfügung zu stellen. Der Wohnungsmarkt war schon vor dem Krieg in der Ukraine angespannt, jetzt ist er es noch viel mehr. Das ist mittlerweile nicht nur in den Städten, sondern auch im ländlichen Raum ein Top-Thema, das die Leute umtreibt. Deshalb müssen da jetzt auch alle anpacken. Der Staat muss Grundstücke zur Verfügung stellen. Aber auch Städte und Gemeinden müssen mitmachen. Das habe ich den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern vergangene Woche in einer Videoschalte auch gesagt. Wir sind da auf Kooperation angewiesen, weil Städte und Gemeinden die Hoheit über die Bebauungspläne haben. Ich habe mich in dieser Sache auch an die Kirche als großen Grundbesitzer gewandt. Kardinal Reinhard Marx hat mir zugesichert, dass er das Thema auf die Tagesordnung der Freisinger Bischofskonferenz setzt.

Wie sind die Reaktionen?

Bernreiter: Im Grundsatz stoße ich auf Wohlwollen. Aber wenn es konkret wird mit einem Bauvorhaben, dann kommen häufig die Einwände: Da ist eine Hundewiese, dort ist es grün, da geht keine Nachverdichtung, dort geht es um die Aussicht. Ich sage: Wir müssen wieder mehr das „Wir“ in den Vordergrund stellen und das „Ich“ wieder etwas zurückdrängen. Wenn das nicht fruchtet, dann muss man sich tatsächlich über die rechtlichen Regularien unterhalten und die Frage stellen, wie man schneller zu bebaubaren Grundstücken kommt. Das geht dann nur über den Bundesrat im Baugesetzbuch.

Es gab gegenüber der Bayernheim, die nach der Vorgabe von Ministerpräsident Markus Söder bis zum Jahr 2025 10.000 zusätzliche Wohnungen bauen soll, von Anfang an einen Einwand: Die Bauwirtschaft sei mit ihren Kapazitäten ohnehin an ihren Grenzen und durch eine neue Wohnungsbaugesellschaft würde in der Summe auch nicht mehr gebaut werden können. Es sei ein Nullsummenspiel. Haben Sie da ein Gegenargument?

Bernreiter: Ja. Uns geht es nicht einfach um Wohnraum. Als Staat haben wir eine soziale Verantwortung, deshalb geht es auch darum, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Wir haben die entsprechenden Grundstücke und mir ist noch nicht zu Ohren gekommen, dass wir, wenn wir Aufträge vergeben, keine Angebote bekommen.

Sie sehen also keinen Engpass?

Bernreiter: Bisher nicht, aber ich bin auch kein Hellseher. Ich habe in den vergangenen Tagen mit einem Bauunternehmer gesprochen. Er hat mir berichtet, dass seine ukrainischen Arbeiter im Krieg sind und nicht auf der Baustelle. Ich lese, dass es keine Rigipsplatten gibt und auch sonst noch alles Mögliche fehlt. Kurz gesagt: Eine Prognose ist da in der aktuellen Situation nicht möglich. Wir müssen schauen, was funktioniert. Das betrifft nicht nur den Wohnungsbau, sondern die gesamte Infrastruktur.

Vier von sieben Jahren sind schon vorbei. Ist das Ziel, 10.000 zusätzliche Wohnungen bis 2025 zu errichten, überhaupt noch zu schaffen?

Bernreiter: Wir werden das jetzt konkret prüfen. Dass es zum Start Schwierigkeiten gegeben hat, will ich gar nicht bestreiten. Aber jetzt läuft das Ganze.

Ihre Vorgängerin hat noch mit dem Brustton der Überzeugung gesagt, das schaffen wir.

Bernreiter: Es hängt jetzt davon ab, wie schnell wir zu Baurecht kommen und wie schnell dann gebaut werden kann. Da muss ich um Verständnis bitten, dass ich mir da nach vier Wochen im Amt noch keine belastbare Antwort zutraue.

Der Wohnungsbau ist nicht Ihr einziges Problem. Was beschäftigt Sie aktuell sonst noch?

Bernreiter: Ein großes Thema ist natürlich die Verkehrsinfrastruktur. Aber am meisten treibt mich zurzeit die Steigerung der Spritpreise um. Die Vorschläge, die im Moment aus Berlin kommen, überzeugen mich nicht. Das ist für mich eine Missachtung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im ländlichen Raum. Mit einem Energie- oder Mobilitätsgeld ist jemandem, der zum Beispiel aus dem Bayerischen Wald 80 oder 100 Kilometer zur Arbeit fährt, nicht geholfen. Ich habe daheim einen Lehrling als Nachbarn, der fährt täglich 40 Kilometer zu seiner Ausbildungsstätte. Da ist der Fünfziger schon mit einmal Tanken weg. Und die Forderung nach einem Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs hilft uns da auch nicht weiter.

Wenn das Benzin auf Dauer teurer wird, dann ist aber doch der ÖPNV die beste Alternative?

Bernreiter: Ja, da bin ich ja auch voll dabei. Aber im ländlichen Raum ist das halt etwas anderes als in München oder anderen großen Städten, wo es ausreichend viele Fahrgäste gibt. In dünner besiedelten Regionen müssen wir auf flexible Angebote zurückgreifen. Von einem flächendeckenden ÖPNV ab fünf Uhr morgens halte ich persönlich gar nichts. Leere Busse fahren zu lassen, ist weder ökologisch noch wirtschaftlich sinnvoll. Wenn ich vor Ort mit Leuten vom Bund Naturschutz rede, dann geben mir die in diesem Punkt recht. Ein ÖPNV bis in den kleinsten Ort auch zu den Tagesrandzeiten ist für mich Utopie und auch ökologisch ein Unsinn. Zu den Kernzeiten, wenn es tatsächlich eine Nachfrage gibt, ist das etwas anderes. Da muss man sehen, was möglich ist.

Angebot und Nachfrage bedingen sich aber gegenseitig.

Bernreiter: Das stimmt. Aber es muss halt auch funktionieren. Wir haben in Deggendorf ein Landkreis-Schüler-Ticket für 50 Euro eingeführt – wohlgemerkt: 50 Euro pro Jahr für Fahrten im gesamten Netz von 13 Uhr bis in die Nacht, inklusive Nutzung des Rufbusses! Was meinen Sie, wie viele Tickets wir verkauft haben?

Ich weiß es nicht.

Bernreiter: Fünf. Das ist die Realität.

Ich würde gerne noch einmal auf den Anfang zurückkommen. Sie waren erst Landrat, jetzt sind Sie Minister. Was ist da anders?

Bernreiter: Ein Landrat hat ein breiteres Themenspektrum, hier geht es stärker in die Tiefe. Und ein Landrat hat mehr Möglichkeiten, im Haushalt Schwerpunkte zu setzen, wenn er ein Vorhaben für vordringlich erachtet. Für einen Minister sind die finanziellen Spielräume eher begrenzt. Aber ich glaube ohnehin, dass wir das Geld nicht weiter mit vollen Händen werden ausgeben können, wie wir es aktuell wegen Corona und der Ukraine-Krise tun. Das werden wir den Menschen auch ehrlich sagen müssen.

Zur Person: Christian Bernreiter (57 Jahre alt, geboren in Straubing) ist von Beruf Maschinenbauingenieur. Er ist seit 40 Jahren in der CSU, war 20 Jahre lang Landrat in Deggendorf und seit 2014 auch Präsident des Bayerischen Landkreistags.