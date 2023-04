Warum einst der Gockel die Ostereier versteckt hat

Bunte Eier gehören für viele ebenso zu Ostern wie Schokohasen. Woher diese Bräuche stammen und warum anderes wie Osterbrunnen neu dazugekommen ist, erklärt Heimatforscher Michael Ritter.

Herr Ritter, wenn Sie an Ihre Kindheit zurückdenken, was sind Ihre Erinnerungen an Ostern?



Michael Ritter: Das Ostereier suchen natürlich. Damals hatte man auch nicht das ganze Jahr über Schokolade. Das war dann immer eine ungemein große Aufregung – wann kommt der Osterhase endlich? Was bringt er? Wobei: Für mich war es eine Selbstverständlichkeit, dass der Osterhase das Nest füllt. Bei meiner Mutter dagegen war es noch der Gockel.

Ein Ostergockel?



Michael Ritter: Früher gab es tatsächlich regional unterschiedliche Gabenbringer. Im altbayerischen Raum war es der Gockel, in der Rhön der Storch, in Westfalen der Fuchs, in der Schweiz der Kuckuck. In Frankreich sind es die Kirchenglocken, die ab Karfreitag schweigen und angeblich nach Rom fliegen, von dort Süßigkeiten mitbringen und auf dem Rückweg fallen lassen.

Michael Ritter ist beim Bayerischen Landesverein für Heimatpflege für das Thema Brauchtum zuständig. Foto: Bayerischer Landesverein für Heimatpflege

Warum hat sich der Osterhase durchgesetzt?



Michael Ritter: Als Gabenbringer kann man den Hasen schon im 17. Jahrhundert im Elsass und am Oberrhein nachweisen. Warum er sich mehr und mehr durchgesetzt hat, weiß man letztlich nicht genau. Eine maßgebliche Rolle spielte jedenfalls der schwäbische Pfarrer Christoph von Schmid mit seinem Buch „Die Ostereier“ von 1815. Darin mutmaßen Kinder, dass der Hase die Eier versteckt haben könnte. Das Buch war ungemein erfolgreich. Zu dieser Zeit haben auch Zuckerbäcker angefangen, Osterhasen zu backen. Und man begann, Ostergrußkarten mit niedlichen Hasen darauf zu verschicken.

Heute ist der Hase allgegenwärtig – von der Schokolade im Supermarkt bis zur Deko im Vorgarten...



Michael Ritter: Ja, dieser Trend hat sich immer mehr selbst verstärkt. Wer weiß heute noch, dass in unserer Region der Gockel mal die Eier gebracht hat? Aber in Deutschland werden heuer 230 Millionen Schoko-Osterhasen produziert. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.

Die bekannten goldenen Osterhasen von Lindt sind klarer Marktführer. Insgesamt werden in Deutschland jährlich 230 Millionen Osterhasen aus Schokolade produziert.

Man hat das Gefühl, dass zu Ostern immer mehr dekoriert wird. Vielleicht auch, weil man froh ist, dass der Winter Auszug hält?



Michael Ritter: So weit würde ich gar nicht gehen. Aber wir beobachten tatsächlich eine zunehmende Verweltlichung unserer Bräuche. Das kennen wir auch von Weihnachten. Ostern ist zwar das Hochfest des Christentums, aber weniger als ein Drittel der Katholiken besucht an diesen Tagen auch einen Gottesdienst. Auf der anderen Seite werden Osterbräuche nach wie vor gelebt und sogar neue sind hinzugekommen.

Lesen Sie dazu auch

Zum Beispiel?



Michael Ritter: Auch früher hat man die Häuser österlich dekoriert, hat Zweige in eine Vase gestellt. Aber dieses überreiche Schmücken – mit Hasen, mit Ostereiern, das gab es so nicht. Ostereiermärkte sind hinzugekommen, das ausgiebige Osterfrühstück im Kreis der Familie, die Spielzeuggeschenke für Kinder. Außerdem wird Ostern seit einigen Jahren für Eigenwerbung genutzt: Es gibt Schützenvereine, die Ostereierschießen veranstalten. Die klassische Eiersuche, die es früher nur in der Familie gab, veranstalten mittlerweile auch Städte, Vereine, Museen, sogar Parteien.

Teilnehmer schlagen beim traditionellen Ostereiertütschen in Bern gekochte Eier aufeinander. In unserer Region sind Ostereierspiele aber immer weniger verbreitet. Foto: Keystone/Peter Klaunzer, dpa

Fährt man über die Dörfer, sieht man immer mehr bunt geschmückte Osterbrunnen…



Michael Ritter: Ich habe zuletzt selber ein Osterbrunnenschmücken in einem oberpfälzischen Dorf besucht – als Auftakt unserer Aktion "Mein liebster Brauch", bei dem wir als Landesverein für Heimatpflege wissen wollen, was der Lieblingsbrauch der Menschen ist. In der Fränkischen Schweiz ist diese Tradition der Osterbrunnen vor gut 100 Jahren nachweisbar. In der wasserarmen Gegend hat man das Regenwasser in Brunnen aufgefangen. Im Frühjahr, als diese gereinigt werden mussten, wurden sie geschmückt. Nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Wasserleitungen eingeführt und die Brunnen nicht mehr benötigt wurden, verschwand diese Tradition beinahe, bis Privatleute sich ihrer angenommen haben, nicht zuletzt, um den Tourismus in der Region anzukurbeln. Später haben Busunternehmen Fahrten zu den Osterbrunnen organisiert. So hat sich dieser Brauch ab den 1980er und 1990er Jahren über ganz Süddeutschland ausgebreitet. Sogar in Norddeutschland kann man sie mittlerweile finden.

Bräuche sind also nichts Festgefahrenes?



Michael Ritter: Viele meinen, ein Brauch ist etwas, was immer schon so war. Aber Bräuche verändern sich permanent. Neue breiten sich aus, andere verschwinden. Wenn sich Leute zusammentun, um einen öffentlichen Brunnen zu schmücken, also viel Arbeit, Liebe und Mühe hineinstecken und damit etwas Positives für den dörflichen Zusammenhalt tun – was können wir uns denn von Bräuchen Schöneres wünschen?

Die Tradition der Osterbrunnen stammt aus der Fränkischen Schweiz. Foto: Nicolas Armer, dpa (Archivbild)

Welche Traditionen rund um Ostern sind denn verloren gegangen?



Michael Ritter: Die klassischen Eierspiele gibt es kaum noch. Das Eierrollen etwa. Oder das Eierpicken, bei dem die Kinder ihre gekochten Eier aneinandergeschlagen haben. Ist eines kaputtgegangen, hat derjenige, dessen Ei heil geblieben ist, das bekommen. Früher waren eben die gekochten Eier das Besondere in den Osternestern. Inzwischen liegen in den Osternestern nur noch Schokoladeneier, damit kann man das nicht mehr machen.

Weshalb essen die Menschen eigentlich Eier an Ostern? Hat das Ei eine christliche Symbolik?



Michael Ritter: Ein Ei ist ein scheinbar toter Gegenstand, aus dem neues Leben hervorbricht. Das ist eine wunderschöne Analogie zur Auferstehung Jesu Christi. Im 17. Jahrhundert gab es in der katholischen Kirche einen regelrechten Kult um das Osterei. Bücher erschienen, Predigten wurden rund um das Osterei gehalten, Pfarrer berichteten, wie kunstvoll und aufwendig Eier marmoriert und gefärbt wurden. Rot war eine beliebte Farbe, weil sie für das Blut Jesu Christi steht. Und es gab noch einen anderen, nüchtern-weltlichen Aspekt…

Der da wäre?



Michael Ritter: Weil die Menschen in der Fastenzeit keine tierischen Produkte essen durften, waren die Eier im Überfluss vorhanden. Die mussten also weg (lacht). Hinzu kommt: Ostern war im Mittelalter ein Termin der Zehntabgabe. Die Bauern mussten Naturalien an ihre Grundherren abgeben, wie zum Beispiel Eier. Man nimmt an, dass man damals tatsächlich schon Eier gefärbt hat, um zu unterscheiden, wer wann seine Eier abgegeben hat.

Zur Person: Michael Ritter, 62, ist beim Bayerischen Landesverein für Heimatpflege für das Thema Brauchtum zuständig. Derzeit sucht der Verband den Lieblingsbrauch der Bayern (www.brauchwiki.de/lieblingsbrauch). Zuvor war Ritter jahrelang im Schwäbischen Volkskundemuseum Oberschönenfeld tätig. Er lebt in Sielenbach im Kreis Aichach-Friedberg.