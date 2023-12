Interview

"Wenn Menschen mit Pyrotechnik auf uns schießen, das ist doch Wahnsinn!"

Plus Die Polizeigewerkschaft fordert nach den Silvester-Ausschreitungen vor einem Jahr ein bundesweites Böllerverbot. Warum Böllerverbote in einzelnen Städten nicht ausreichen.

Von Sonja Dürr

Herr Pfeil, die Bilder von der Silvesternacht 2022/23 in Berlin hat man nicht vergessen, als randalierende Männer Böller und Raketen auf Polizisten und Feuerwehrleute schossen. Sind genug Vorkehrungen getroffen worden, dass sich das nicht wiederholt?

Jan Pfeil: Die Politik hat meines Erachtens versagt. Wir haben bisher nur warme Worte gehört. Das, was geplant war – also eine Verschärfung des Strafrechts im Bereich des Landfriedensbruchs oder eine Gesetzesänderung beim Sprengstoffgesetz – ist nicht erfolgt. Wir blicken mit Sorge Richtung Silvester. In Bayern ist die Sorge glücklicherweise nicht so ausgeprägt wie in anderen Bundesländern. Aber was die Kollegen in Berlin und in Hamburg am vergangenen Silvester erlebt haben, fürchte ich, werden sie wieder erleben.

