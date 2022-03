Wozu braucht München ein neues Naturkundemuseum, Frau von Bayern?

Auguste von Bayern ist Ururenkelin des letzten Königs im Freistaat und renommierte Vogelforscherin. Nun plant sie ein Naturkundemuseum. Welche Lücke das füllen soll.

Frau von Bayern, sie werben als Naturwissenschaftlerin seit Jahren für Biotopia, das neue Naturkundemuseum Bayerns in München. Es soll ein einzigartiges Leuchtturmprojekt von Weltrang werden. Zuletzt aber kamen Zweifel an der Realisierung auf, weil der Landtag für den Neubau bisher kein Geld in den Haushalt einstellte. Machen Sie sich als eine der wichtigsten Mitinitiatorinnen Sorgen?

Auguste von Bayern: Nein, unsere Staatsregierung wird mit Sicherheit ein Leuchtturm-Projekt wie Biotopia zu so wichtigen Themen unserer Zeit weiter unterstützen. Nie zuvor waren gute Wissenschaftskommunikation sowie Breitenbildung in den Bio- und Umweltwissenschaften so dringlich und notwendig wie heute. Uns fehlt nach wie vor die Schnittstelle zwischen Forschung, Gesellschaft, Wirtschaft und Politik.

Was ist das Ziel von Biotopia?

von Bayern: Bayern schafft mit Biotopia ein Pendant zum technikorientierten Deutschen Museum, das auf unsere Zeit zugeschnitten ist. Unser Jahrhundert ist einerseits durch den Fortschritt in den Lebenswissenschaften und andererseits durch die großen Umweltherausforderungen unseres Planeten geprägt. Durch beides kommen große Transformationen unseres Lebens auf uns zu. Wie vor über 100 Jahren der technische Fortschritt große Veränderungen mit sich brachte, ist es heute der Fortschritt in den Bio- und Umweltwissenschaften. Es ist enorm wichtig, die Hintergründe zu erklären und die Menschen durch Bildung „mitzunehmen“. Genau um diese zukunftsrelevanten Themen dreht sich Biotopia, und diese Themen betreffen jeden einzelnen Bürger. Diese Jahrhundertchance auf ein Museum von internationaler Strahlkraft kann sich Bayern nicht entgehen lassen.

Ursprünglich sollte 2019 mit dem Bau begonnen werden, damals war von 95 Millionen Euro Kosten die Rede, heute rechnet man mit 200 Millionen Euro. Ist das noch zu bezahlen?

von Bayern: Dass die Gesamtkosten des Entwurfes 2021 plötzlich höher beziffert wurden, liegt ganz einfach daran, dass in Bayern seit Anfang 2020 neue Regularien für öffentliche Bauprojekte gelten, die es erforderlich machen, zu Bauprojekten des Freistaats genau vorgeschriebene Risikopuffer, also 15 Prozent der Bausumme, sowie mögliche Baukosten- und Indexkostensteigerungen zu den Baukosten hinzuzufügen. Wenn man sich vor Augen hält, dass gerade viel höhere Summen in die beiden größten bereits bestehenden klassischen Naturkundemuseen Deutschlands vorausschauend investiert werden, nämlich 660 Millionen Euro in das Naturkundemuseum in Berlin sowie 315 Millionen in das Senckenberg Museum in Frankfurt, dann sollte diese Investition sich vom Freistaat Bayern doch stemmen lassen. Schließlich, bekommt Bayern und seine Bevölkerung dafür ein völlig neu gedachtes Museum und Bildungsforum, das zugeschnitten ist auf die großen Themen unserer Zeit und darüber hinaus. Es wird Bayern international als Vorreiter in der Wissenschaftskommunikation für Life Sciences und Umweltthemen glänzen lassen. Zudem hat der Förderkreis Biotopia ja bereits zehn Millionen Euro Unterstützung gewonnen und möchte durch bürgerliches Engagement rund zehn Prozent der Bausumme beitragen.

"Mit Biotopia entsteht eine zentrale Bildungsplattform"

Welche Rolle spielt die Corona-Pandemie in diesem Zusammenhang?

von Bayern: Natürlich hat die Pandemie wie in allen Bereichen unseres Lebens auch hier ihre Herausforderungen an die Projektbeteiligten gestellt. Treffen konnten nicht stattfinden, anstehende Entscheidungen wurden verschoben, mögliche Unterstützer spüren die Pandemie auch und so fort. Gleichzeitig hat die Pandemie gezeigt, dass Wissenschaftskommunikation wichtiger denn je ist. Sie hat gezeigt, dass wir aufgrund der „Infodemie“ von Fehlinformationen besonders in den sozialen Medien vor beispiellosen Herausforderungen in der Wissenschaftskommunikation stehen. Das Überdenken der Praktiken der Wissenschaftskommunikation und des öffentlichen Engagements, um eine dynamische Brücke zwischen aufstrebenden Wissenschaften/Technologien und der Gesellschaft zu schlagen, ist für eine lebendige und gut funktionierende Demokratie und für die wirtschaftliche Entwicklung unerlässlich. Biotopia versucht hier schon vor seiner Eröffnung neue Möglichkeiten zu erproben.

Es heißt, das Museum sei revolutionär und weltweit einmalig.

von Bayern: Ja, denn Biotopia ist ein Museum zugeschnitten auf das 21. Jahrhundert und seine Chancen und Herausforderungen. Es denkt das klassische Naturkundemuseum komplett neu und stellt als Wissenschaftskommunikations- und Bildungsforum für die Bio- und Umweltwissenschaften das „Leben“ ins Zentrum. Es geht in Biotopia um die Vielfalt und Faszination des Lebens, um die verflochtenen Beziehungen zwischen dem Menschen und anderen Lebewesen auf dem Planeten. Und darum, wie wir diese Beziehungen für die Zukunft neu gestalten können, um das Gleichgewicht auf unserem Planeten wiederherzustellen und damit unser Überleben zu sichern. Es führt uns also an die drängenden Fragen unserer Zeit: Klimakrise, Artensterben und Pandemien, und diskutiert wissenschaftsbasiert Lösungen und Handlungsoptionen. Gleichzeitig begeistert es für Forschung und Naturwissenschaften und Natur ganz allgemein.

Warum ist dieses Projekt auch für München und Bayern so wichtig?

von Bayern: Im anbrechenden Jahrhundert der Biowissenschaften und Zeitalter des Klimawandels, des weltweiten Artensterbens und von Pandemien sind ein Umdenken sowie ein Aufbruch dringend erforderlich. Mit dem neuartigen Biotopia entsteht ein zentrales Bildungs- und Diskussionsforum für diese zukunftsentscheidenden Themen und die fehlende Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Gesellschaft, Wirtschaft und Politik, die weit über Bayern hinauswirken wird.

"Das Museum ist bis zur letzten Steckdose durchgeplant"

Es gibt Diskussionen um den Neubau in Nymphenburg. Denkmalschützer und der Verband Deutscher Kunsthistoriker sollen die Meinung vertreten, er würde zu massiv in den Bestand des Schlosses Nymphenburg eingreifen.

von Bayern: Diese Diskussion hat sich weitgehend gelegt, nachdem einige Fehlinformationen aktiv von uns ausgeräumt worden waren und man konstruktiv auf Kritikpunkte eingegangen war. Bei den Planungen von Biotopia war von Anfang an das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege eingebunden. Kritik wurde vom Architekten und Planungsteam immer ernst genommen und einige Umplanungen wurden daraufhin vorgenommen. Der Landesdenkmalrat hat sich zwischenzeitlich positiv geäußert. Der Standort am Schloss Nymphenburg ist prädestiniert, da hier im Zusammenspiel mit dem Schloss, Schlosspark und Botanischen Garten ein weltweit einzigartiges Natur-Kultur-Quartier entstehen kann.

Gibt es inzwischen ein Verkehrskonzept, denn das Museum soll ja in einem extrem verkehrsbelasteten Münchner Viertel entstehen?

von Bayern: An einem Verkehrskonzept wird mit allen Beteiligten gearbeitet. Dazu gehören die Schlösser- und Seenverwaltung, das Mobilitätsreferat der Landeshauptstadt München, die MVG, der Bezirksausschuss, die Anrainer etc. Ein Plan zur Verkehrsberuhigung und -lenkung rund um die Maria-Ward-Straße wurde auch von den Landschaftsplanern in Zusammenarbeit mit Biotopia entwickelt. Tatsächlich ist das Projekt in dieser Hinsicht eher Teil der Lösung als des Problems.

Ab wann darf man, Stand heute, mit einer Fertigstellung rechnen?

von Bayern: Das müssten Sie bitte die Bauverwaltung fragen. Es gibt noch kein endgültiges Eröffnungsdatum. Fünf Jahre soll die Bauzeit betragen. Sobald die Projektunterlage Bau genehmigt ist, wird es einen Bauzeitplan geben.

Was passiert bei Biotopia derzeit hinter den Kulissen?

von Bayern: Das Museum ist, was den Bau betrifft, bis zur letzten Steckdose fertig durchgeplant und der Museumsaufbaustab unter Leitung von Professor Michael John Gorman ist dabei, das inhaltliche Konzept und die Ausstellungen auszuarbeiten. Außerdem ist Biotopia schon heute erlebbar und mit seinem vielfältigen Ausstellungs- und Veranstaltungsprogramm nicht mehr aus der bayerischen Kulturlandschaft wegzudenken. Seit 2018 gibt es ein jährliches Biotopia-Festival. 2021 eröffnete das Biotopia Lab im Botanischen Garten München-Nymphenburg als erstes Interimsforum, Veranstaltungs- und Ausstellungsort während der Bauphase. Biotopia erwacht aber vor allem durch sein ständig wachsendes Programm ab jetzt immer mehr zum Leben und nimmt seine Funktion auf. Geplant werden für die kommenden Jahre verschiedene bayernweit tourende Ausstellungen, Citizen Science Projekte, Bildungsprograme und hochkarätige Veranstaltungen.

Zu dem Projekt soll auch ein regionales Netzwerk gehören. Auch Schwaben und Augsburg spielen dabei eine Rolle. Erzählen Sie.

von Bayern: Absolut richtig: Biotopia ist viel mehr als ein Museum in München, sondern vor allem eine überörtliche Plattform für Wissenschaftskommunikation und Breitenbildung, die Ausstellungen und Bildungsprogramme in ganz Bayern anregt und betreibt. Es wird Zentrum, Koordinator und Pulsgeber eines bayernweiten Bildungsnetzwerkes für Natur-, Naturwissenschafts- und Umwelt-Bildung mit mindestens 15 bis 20 über ganz Bayern verteilten Knotenpunkten. Es vernetzt bayernweit Museen, Bildungs- und Forschungseinrichtungen. Dazu gehören unter anderen die Regionalmuseen der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns in Eichstätt, Bamberg, Nördlingen und Bayreuth, oder das Bionicum in Nürnberg, aber auch Umweltbildungszentren, Nationalparks, Zoos und Einrichtungen im ganzen Freistaat. In Schwaben haben das Naturkundemuseum Augsburg, das Textilmuseum, der Augsburger Zoo, Bund Naturschutz Naturerlebniszentrum Allgäu AlpSeeHaus und weitere Interesse.

Zur Person: Auguste von Bayern, 42, geboren in Landsberg, ist promovierte Ornithologin, Vorsitzende des Förderkreises Naturkundemuseum Bayern und Ururenkelin des letzten bayerischen Königs Ludwig III.