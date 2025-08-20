Wer braucht Italien, wenn er diesen Fluss haben kann?

Peter Klimesch sieht etwas anderes in der Isar als die meisten Menschen hier. Während oben auf dem Flauchersteg im Münchner Süden die meisten Spaziergängerinnen und Spaziergänger mal beiläufig und mal ganz offen die Anhänger der Freikörperkultur drunten auf der Kiesbank beäugen oder am Vormittag das erste Radler des Tages in einer Kühltasche Richtung Ufer transportieren, ruft Klimesch Sätze wie: „Aiteln, da am Brückenpfeiler!“ Oder: „Gänsesäger! Eine ganze Gruppe gleich!“

Peter Klimesch ist Isarfischer, kennt den Aitel so gut wie die Forelle und kann Vögel nur anhand ihres – im Fall des Gänsesägers besonders langen und spitzen – Schnabels zuordnen. Klimesch weiß so viel über die Isar wie vielleicht kein anderer in München. Er kann skizzieren, wie sich ihr Lauf verändert hat, und dass München heute eine ganz andere Stadt wäre, hätte sie ihre Lebensader nicht. Er kann packend erzählen, wie der Fluss vom Feind der Stadtbewohnerinnen und -bewohner zu einem Ort geworden ist, an dem Tausende Landeshauptstädter ihre Freizeit am liebsten verbringen und der sie manchmal sogar davon abbringt, sich in den Ferien über die Autobahn gen Italien zu quälen, „weil man das Tollste doch in der eigenen Stadt hat“, wie Klimesch sagt. Erholt in der Stadt statt ermattet im Stau.

Peter Klimesch kennt die Isar noch kanalisiert. So wie hier am Steg bei der Marienklause gefällt sie ihm besser. Foto: Sarah Ritschel

Man trifft Peter Klimesch in der Au, am Isarufer gleich beim Deutschen Museum. Hier im Stadtteil lebt der 85-Jährige, der wirkt wie Anfang 70. Er hat zu einer Radtour entlang des Flusses geladen, los geht's auf der eben erst fertiggestellten Radl-Autobahn auf der rechten Isarseite. Bester Asphalt, vier Meter breite Fahrbahn: Da werden Radler teils zu Rasern, sodass weiter draußen Richtung Land schon die ersten Bürgermeister über Blitzer an der Strecke nachdenken. Im Zentrum der Stadt geht es noch vergleichsweise gemächlich zu. Der ehemalige Realschullehrer für Deutsch und Erdkunde zeigt im Vorbeifahren das Karl-Valentin-Haus, weiß mit grünen Fensterläden. Valentin, der Humorist, der in einem seiner Werke einst einen fiktiven Bürgermeister sich selbst loben ließ für die „Errichtung einer Isar in der Stadt München“.

Klimesch, selbst Autor des „Münchner Isarbuchs“, das 2024 in einer überarbeiteten Auflage erschienen ist, lenkt sein E-Bike hinunter in die Isarauen. Und tatsächlich ist das ausgedehnte Flussbett an dieser Stelle von Stadtpolitikern und -politikerinnen geschaffen. Oder zumindest: wiederhergestellt. „Früher war hier alles kanalisiert“, sagt Klimesch und deutet über das weite Land, auf dem die Menschen heute ihre Hunde und ihre Sommeroutfits ausführen und im Gras ihre Bücher lesen. Früher ist gar nicht so lange her. Erst der Isar-Plan aus dem Jahr 2000 macht nach und nach aus dem begradigten Strom wieder einen Fluss.

Etwas entfernt sieht man die Kiesbank unter der Reichenbachbrücke, die Schlange vor dem Kiosk am Ufer gar nicht weit vom Gärtnerplatz. Er gehört für viele zu den Wahrzeichen Münchens, steht schon seit 120 Jahren. Zu Beginn klackerte das Münchner Bürgertum noch mit Pferdekutschen vorbei. Heute kommen sie mit Picknickdecken und Schwimmreifen unter dem Arm, rund um die Uhr verkauft der Kiosk Snacks und mehr als 300 Sorten Bier aus der ganzen Welt. An warmen Spätnachmittagen leuchtet das Ufer in Sommerfarben, weil die bunte Schar der Isarliebenden hier ihr Feierabendbier ploppen lässt. Und während die Fans des FC Bayern München und die des TSV 1860 seit Ewigkeiten darüber streiten, wer nun Münchens wahre, große Liebe sei, fließt die Isar einfach still triumphierend dahin. Und manchmal hat man sie auch ganz für sich allein. Man muss nur eine der kleinen Buchten finden, von denen es entlang des Wassers immer noch so viele gibt.

Die Isar ist Brutstätte für seltene Tierarten – und für Konflikte

Wenn er morgens am Flusslauf unterwegs sei, erzählt Peter Klimesch, treffe er manchmal die Angestellten der Stadtreinigung, die die Ufer vom Müll befreien – auch und besonders knapp zwei Kilometer weiter den Fluss hinauf, am Flaucher. Der Ort mit den idyllischen Flussrinnen, dessen Namen auf eine Gaststätte zurückgeht, die einmal hier stand, ist nicht nur Brutstätte für eine Vielzahl von Tieren, sondern auch für Konflikte. Vor acht Tagen erst hat ein verloren gegangener Betrunkener einen Großeinsatz ausgelöst, bevor man ihn schlafend fand. Vor sechs Tagen beendete die Polizei eine illegale Party mit 150 Leuten und bummslauter Musik.

Vormittags ist der Flaucher ein Badeparadies, abends oft Partyzone. Foto: Sarah Ritschel

Jetzt am Vormittag sind nur einige Mütter in Bikinis da, das Wasser ist so warm, dass ihre Kleinkinder sich lachend hineinstürzen. Peter Klimesch setzt sich auf einen der großen Steine am Ufer. Der Flaucher ist ganz friedlich gerade, aber er ist auch ein Symbol dafür, was die Isar alles sein soll. An seinem Beispiel zeigt sich, dass Interessengruppen sich aneinander reiben wie die Kiesel, die man durch das oft mineralisch türkisgrüne Wasser auf dem Grund sehen kann.

Da sind die Partyleute, die den Moment feiern wollen, dort die Ornithologen, die die Isar buchstäblich aus der Vogelperspektive sehen. Hier sind die Kanuten, die vor allem ihren Sport ausüben wollen, und dann gibt es noch die rund 1000 als Verein organisierten Isarfischer, die sich mehr Totholz, Ruhe und einen möglichst guten Fang wünschen.

Zu Konflikten mit der Polizei kommt es an der Isar regelmäßig. Foto: Peter Kneffel, dpa

Gelingt in München ein Einklang zwischen Mensch und Natur? Klimesch will die Frage mit einem „vorsichtigen Ja“ beantworten. Ihm ist wohlbekannt, dass es hier schon ganz andere Konflikte gab: „Bis ins 20. Jahrhundert hinein war der Fluss der Feind der Menschen, die Au rechts der Isar etwa war nahezu jedes Jahr überflutet“, sagt er. „Die Menschen verloren ihr Hab und Gut, wieder und wieder.“

Erst der Bau von Dämmen habe den reißenden Bach aus den Bergen gebändigt – der erste Damm entstand 1789 zum Schutz des Englischen Gartens. „Und durch die Renaturierung ist der Fluss endgültig vom Feind zum Freund geworden.“ Er zeigt auf die kleinen Bäche, die vom Strom abzweigen und sich am Flaucher zwischen den Steinen und tief hängenden Ästen hindurchschlängeln. „Wo es in einem Jahr noch tief war, ist es im nächsten völlig seicht. Die Isar lebt.“

Und München lebt an der Isar. Definitiv kann man das für die Nacktbader sagen, die sich an mehreren Badestellen offiziell die Sonne auf den ganzen Körper scheinen lassen dürfen. Nochmal weiter den Fluss hinauf, am Marienklausensteg auf Höhe des Tierparks Hellabrunn, sind manche von ihnen trotz des regnerischen Juli so gebräunt, dass man sich um ihre Gesundheit langsam Sorgen machen muss. Es habe Zeiten gegeben, da hätten Reisebusse auf München-Tour an den FKK-Stellen gehalten, erinnert sich der Sammler des Isarwissens. Das ist lange vorbei, das Oben-Ohne-Baden auch für Frauen hat der Stadtrat 2019 an der ganzen städtischen Isar erlaubt – einstimmig, auf Anregung der CSU. München, Hauptstadt des bayerischen „Leben und Leben lassen“.

Mittlerweile befindet man sich längst in Harlaching. Vom schillernden, mondänen Zentrum Münchens ist nichts mehr zu sehen. „Venezia, 511 Kilometer“ steht auf einem selbstgemalten Schild an der Radler- und Fußgängerbrücke, doch viele fahren an diesem sonnigen Vormittag genau in die andere Richtung, hinunter zum Fluss. Dolce vita dahoam, es könnte der Slogan der Christsozialen für die nächste Kommunalwahl sein.

Wer muss schon nach Italien? In München ist der Fluss Meer. Foto: Sarah Ritschel

Etwas abseits vom Steg, im Schatten der Bäume ist es deutlich kühler, liegt die Marienklause. Sie erinnert mit ihrer Holzbalken-Bauweise an eine skandinavische Kirche. Ein Schleusenwächter hat sie, Peter Klimesch schreibt es in seinem Buch, 1866 mit eigenen Händen zu Ehren Marias erbaut, weil sie ihn mehrfach vor dem Tod gerettet habe; unter anderem vor den gefürchteten Isarfluten. Heute ist es eine kleine Pilgerstätte, Menschen haben Blumen und Kerzen aufgestellt, wenden sich in Botschaften an die Muttergottes.

Es ist Nachmittag geworden, die Radwege entlang des Ufers voller. Eine der vielen kleinen Fehden, die hier trotz aller Liebe für den Fluss tagtäglich ausgetragen werden, ereignet sich direkt vor der Kapelle: Ein Rennradfahrer im Seniorenalter und ein junger Rechtsüberholer sind zusammengestoßen, der Rentner ist einigermaßen böse gestürzt. Jetzt streiten sie über die Schuldfrage. Von der Kapelle nähern sich schon Schlichtende und stützen den Senior, die Kapelle hilft ihm insofern, als er sich auf der Steinmauer erholen kann.

Die Marienklause, eine kleine Kapelle, liegt versteckt am rechten Isarufer. Foto: Sarah Ritschel

Peter Klimesch vergewissert sich, dass alles in Ordnung ist, radelt weiter Richtung Floßlände. Dort kommen die touristischen Flöße aus Richtung Wolfratshausen an, der Isar-Historiker nennt sie „Gaudiflöße“ und „gewöhnungsbedürftig“. Vor der Eisenbahn- und Automobil-Ära, als die Holzboote noch Waren brachten, hatte München sogar einen Hafen – ungefähr da, wo heute das Deutsche Museum steht.

Und die Flößerei hat großen Anteil daran, dass München wurde, wie es heute ist. „Die Stadt war abhängig von der Flößerei“, erklärt Klimesch, schon im Mittelalter. „Alle möglichen Produkte wurden über die Isar geliefert.“ Aus dem Alpenvorland etwa Holz für Dachstühle der schnell wachsenden Stadt, Wein aus Südtirol und – man traut es sich kaum zu erwähnen: Tölzer Bier. „Das Münchner Bier galt damals noch als ungenießbar“, sagt der Isarforscher. In der Nähe der Floßlände stehen im Flaschenhalter eines Abfallbehälters sechs leere Augustiner Helle.

„Die Isar und ich, das ist eine Beziehung der Dankbarkeit.“ Peter Klimesch, Isarwissen-Sammler

Peter Klimesch muss langsam zurück, über die ehemalige Einöde Maria Einsiedel, die längst zum Stadtteil Thalkirchen gehört, vorbei an exklusiven Wohnlagen nur einen Steinwurf vom Wasser entfernt. Er und die Isar, sagt der Wissenshüter noch, das sei eine „Beziehung der Dankbarkeit“. Durch die Recherchen entlang des Wassers habe er so viel über München gelernt. Über die Stadt, in der das Leben an der Isar spielt. Zumindest im Sommer.