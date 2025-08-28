Ist der Sommer in Bayern jetzt endgültig vorbei?

Nach einem insgesamt durchwachsenen Sommer stellt sich den Menschen Ende August in Bayern die Frage: Ist es das nun gewesen mit der warmen Jahreszeit? Die aktuellen Wetteraussichten deuten tatsächlich auf einen deutlichen Umschwung hin.

DWD: Bayernwetter am Donnerstag, 28. August 2025

Der Donnerstag hat in Bayern noch einmal Wetter-Kapriolen im Gepäck: Während sich in den östlichen Regionen zunächst häufig die Sonne zeigt und das Thermometer an der unteren Donau sogar noch bis auf sommerliche 28 Grad klettert, macht sich aus Westen rasch schauerartiger und teils gewittriger Regen breit. Das berichtet der Deutsche Wetterdienst. Sogar Unwetterwarnungen galten morgens in einigen Landkreisen. Besonders im Allgäu ist es mit Höchstwerten um 18 Grad bereits deutlich kühler. Dazu frischt der Wind im Tagesverlauf vor allem im Südosten kräftig auf – ein erster Vorbote auf den bevorstehenden Wetterwechsel. In der Nacht zum Freitag bleibt es aller Voraussicht nach bei starker Bewölkung und gebietsweisem, mitunter kräftigem Regen, vor allem entlang der Alpen.

Wie wird das Wetter in Bayern am Wochenende?

Am Freitag klingt der Regen laut DWD anfangs nach Osten ab, doch schon am Nachmittag drohen neue Schauer oder Gewitter, besonders rund um die Alpen, das Alpenvorland und den Bayerischen Wald. Die Temperaturen erreichen nur noch Werte zwischen 18 und 24 Grad, wobei es in Mainfranken am wärmsten bleibt. Auch nachts kühlt es merklich ab – besonders in Nordbayern, wo sich der Himmel aufklart und die Temperatur auf frische 10 Grad sinken kann.

Meist wolkig wird es wohl am Samstag, dazu gibt es einzelne kurze Schauer in der ersten Tageshälfte. Zum Abend hin setzt sich jedoch verbreitet freundlicheres Wetter durch und es klart zunehmend auf. Die Tageshöchstwerte bewegen sich zwischen 18 und 23 Grad – da kommen schon erste herbstliche Gefühle hoch. Nachts bleibt es im Süden mäßig mild, vielerorts aber schon einstellig, berichtet der DWD.

Wetter-Vorhersage für die neue Woche in Bayern

Und auch zum Sonntag bleibt das Wetterbild zweigeteilt: In Franken ziehen von Westen her Wolken und gelegentlich etwas Regen auf, während nach Südosten hin die Sonne häufiger zum Zug kommt und es meist trocken bleibt. Die Temperaturen klettern noch einmal auf 21 bis 25 Grad, bevor am Montag bereits das nächste Regengebiet aufzieht. Dann erreicht die Temperatur nachts Werte zwischen 14 und 11 Grad.

Obwohl es also immer wieder höhere Temperaturen geben kann, ist der Trend klar: Der Hochsommer verabschiedet sich spürbar – dafür gibt es nun immer öfter kurze Schauer und niedrigere Nachttemperaturen. Ob sich die sommerliche Wärme nochmal zurückmeldet, bleibt angesichts der Prognosen zumindest fraglich.

Wenn es in Bayern also herbstlicher wird, zieht es so manche noch einmal nach Süden. Mit welchem Wetter kann im September und Oktober auf der Mittelmeer-Insel Kreta rechnen?