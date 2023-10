Italien

Ihr Großonkel war SS-Offizier – nun geht Maite Billerbeck auf Spurensuche

Plus Maite Billerbecks Großonkel befehligte 1943 in Italien ein Massaker an Juden. In ihrer Familie war das ein Tabuthema. Bis die heute 54-Jährige nachzuforschen begann.

Meina ist ein schönes italienisches Dorf am Westufer des Lago Maggiore. Viele Touristinnen und Touristen kommen hierher, auch aus Deutschland. Maite Billerbeck war vor einigen Wochen da, aber nicht aus touristischen Gründen. Die 54-Jährige hat sich der Vergangenheit ihrer Familie gestellt, einer finsteren Vergangenheit. Vor 80 Jahren, im September 1943, begingen SS-Männer der berüchtigten "Leibstandarte Adolf Hitler" in Meina ein Massaker an Juden. Billerbecks Großonkel Hans Röhwer war der damals befehlshabende SS-Offizier. Er ließ 16 Menschen erschießen und in den See werfen. Das jüngste Opfer war zwölf Jahre alt. Insgesamt wurden mehr als 50 Juden in jenen Tagen in der Gegend ermordet.

Nazi-Vergangenheit der eigenen Familie: Sie habe "Schuld und Scham" empfunden, sagt Maite Billerbeck

Maite Billerbeck, die Großnichte des Haupttäters, bat nun in Meina um Verzeihung. Sie habe "Schuld und Scham" schon empfunden, "solange ich zurückdenken kann", sagte sie. Man hatte sie eingeladen, im Kulturzentrum des Dorfes eine Rede zu halten. Sie erhielt großen Beifall. Mehr als 1000 Menschen waren zum Gedenkakt gekommen.

