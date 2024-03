Internationaler Schlag gegen Uhrendiebe-Bande

Es kommt immer wieder vor, dass Besitzer hochwertiger Armbanduhren angerempelt werden - und im Anschluss daran feststellen, dass ihr Zeitmesser gestohlen wurde. Nun vermeldet die Polizei einen Erfolg.

Der italienischen Polizei ist ein Schlag gegen eine international agierende Bande mutmaßlicher Armbanduhr-Diebe gelungen - die Verdächtigen sollen auch für mindestens einen Fall in München verantwortlich sein. Aufgrund einer Vielzahl von Raubstraftaten in Europa habe die italienische Polizei in Neapel mehrere Örtlichkeiten durchsucht und letztlich "acht männliche Mitglieder einer kriminellen Gruppierung, die für gewalttätige Uhrenraubüberfälle europaweit verantwortlich war", festgenommen, wie das Polizeipräsidium München am Dienstag mitteilte.

Demnach hatten mehrere EU-Staaten ihre Informationen über entsprechende Vorfälle der vergangenen Jahre an Europol gemeldet. Die Polizeibehörde der Europäischen Union konnte dann ein Muster organisierter Kriminalität feststellen. Der Einsatz in Neapel am zurückliegenden Donnerstag stand unter Leitung des italienischen Kriminalamts zur Bekämpfung der Mafia.

Auch zwei Münchner Kriminalpolizisten waren daran beteiligt. Aufgrund der Ermittlungen im Freistaat habe ein 36-Jähriger mit Wohnsitz in Neapel festgenommen worden können, hieß es. Er soll im September 2022 in München einen damals 59 Jahre alten Münsteraner in der Innenstadt überraschend berührt, dabei zunächst unbemerkt dessen Armbanduhr im Wert von mehreren zehntausend Euro gestohlen und dann als Sozius auf einem wartenden Motorroller geflohen sein. Ihm steht nun die Auslieferung nach Deutschland bevor.

(dpa)