Der Machtkampf der Jäger in Bayern eskaliert

Plus Schon vor drei Jahren gab es mächtig Ärger im heillos zerstrittenen Bayerischen Jagdverband. Jetzt wird wieder der Rücktritt des Präsidenten gefordert.

Der seit Jahren schwelende, phasenweise erbittert geführte Streit um die Führung des Bayerischen Jagdverbandes (BJV) ist neu entbrannt. Präsident Ernst Weidenbusch sieht sich mit heftigen, zum Teil anonymen Vorwürfen konfrontiert. Offen gegen ihn Position bezieht der Vorsitzende des Jagdschutz- und Jägervereins Dachau, Ernst-Ulrich Wittmann. Er hatte bei der Präsidentenwahl im April denkbar knapp gegen Weidenbusch verloren und führt auch jetzt die Opposition gegen ihn an.