Jahn Regensburg will gegen Nürnberg "den Spieß drehen"

Nach vier Niederlagen in den vergangenen fünf Partien möchte der SSV Jahn Regensburg im Bayern-Derby gegen den 1.

FC Nürnberg seine Negativserie beenden. "Wir gehen durch eine Phase, die nicht so einfach ist. Aber in dieser Liga gibt es selten einfache Phasen. Jetzt müssen wir da durch, und irgendwann drehen wir den Spieß um", sagte Jahn-Coach Mersad Selimbegovic vor dem Duell mit den Franken in der 2. Fußball-Bundesliga. Seine Mannschaft sei "bereit und heiß" auf die Auswärtspartie am Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sport1) im Max-Morlock-Stadion.

Der Tabellenneunte aus der Oberpfalz (31 Punkte) könnte mit einem Sieg an den siebtplatzierten Nürnberger (33 Punkte) vorbeiziehen. Beide Mannschaften schwächeln aktuell und wollen schnellstmöglich den Sog nach unten stoppen. "Ich erwarte Nürnberg mit Wut", sagte Selimbegovic. Nürnberg werde versuchen, von Anfang an die Zuschauer im Stadion mitzunehmen, um die Regensburger einzuschüchtern. Dies müsse sein Team vermeiden, denn es gelte nun, den negativen Trend zu stoppen.

Der 39 Jahre alte Trainer blickt auf die Partie mit Vorfreude. "Ein Spiel mit über 20 000 Zuschauern, das ist für mich etwas ganz Besonderes", sagte der Bosnier. Ab jetzt sei für Jahn jedes Spiel "brisant". Nun folge ein "Kracher" auf den anderen.

© dpa-infocom, dpa:220217-99-171908/2 (dpa)