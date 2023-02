Söder: Tag des Respekts vor Menschen in der Ukraine

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat den Jahrestag des Kriegsbeginns in der Ukraine als "schlimmen Tag", aber auch als Tag des Respekts vor den Menschen in der Ukraine bezeichnet.

"Wir haben in Bayern mehr Menschen aufgenommen als Frankreich", sagte Söder am Rande einer Grenzpolizeiveranstaltung in Waidhaus (Landkreis Neustadt an der Waldnaab). Tags zuvor hatte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) erklärt, in Bayern seien rund 150.000 Ukrainerinnen und Ukrainer seit dem Kriegsbeginn aufgenommen worden.

"Wir sind auch dafür, dass die Ukraine mit Waffen unterstützt wird, denn am Ende wird auch unsere Freiheit in der Ukraine mit verteidigt", sagte der Ministerpräsident. Die Ukraine müsse den Krieg gewinnen.

(dpa)