Jahreswechsel

18:06 Uhr

Stammzellen gespendet, Krebs überwunden und anderen geholfen: Sechs Menschen über ihre Erfolge 2023

Plus Sechs Menschen aus der Region erzählen, was sie dieses Jahr glücklich gemacht hat. Und welche kleinen und großen Erfolge sie gefeiert haben.

Skandale, schlechte Nachrichten, Misserfolge prägen sich deutlich leichter ein als das Schöne. So tickt das menschliche Gehirn. Leider, ließe sich ergänzen. Und weil es in diesem Jahr viel Negatives zu berichten gab, möchte unsere Redaktion ein Gegengewicht setzen. Wir haben deshalb unsere Leserinnen und Leser gefragt: Worüber haben Sie sich dieses Jahr gefreut? Worauf sind sie stolz? Und was hat sie glücklich gemacht? Es haben sich einige von ihnen gemeldet: Manche erzählen von einem erfolgreichen Neuanfang im Job, andere von einer Reise. Mit sechs von ihnen haben wir länger gesprochen und ihre Erlebnisse aufgeschrieben. Für ein Jahresende, das Mut macht.

Christian Diepold: Erst Stammzellenspender, dann glücklicher Papa

Als ich etwa 17 Jahre alt war, wurde in meiner Schule Werbung dafür gemacht, sich als Stammzellenspender registrieren zu lassen. Das habe ich getan. Das ist jetzt 13 Jahre her. Und vergangenes Jahr, kurz vor Weihnachten, habe ich einen Anruf bekommen. Es hieß, meine Stammzellen würden zu jemandem passen, der einen Spender sucht. Ob ich immer noch bereit sei zu spenden. Da habe ich Ja gesagt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

