Tausende Böller nach Deutschland geschmuggelt

Über 2000 Böller, die von Tschechien nach Deutschland geschmuggelt werden sollten, haben die Beamten alleine am Donnerstag beschlagnahmt.

In insgesamt 15 Fällen zeigte die Polizei Männer im Alter zwischen 16 und 35 Jahren an, so die Beamten am Freitag. Gegen die Männer wird nun wegen Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt. Einige der Angezeigten fuhren zudem mit Schlagringen, Schlagstöcken und anderer - in Deutschland illegaler - Waffen über die Grenze bei Waidhaus (Landkreis Neustadt an der Waldnaab). Seit Wochen warnt die Polizei davor Raketen und Böller aus Tschechien einzuführen. Sie können Menschen verletzen und sind zumeist in Deutschland nicht erlaubt.

(dpa)