Rund 100 Polizeieinsätze wegen Böllern im Münchner Umland

Am Donnerstag rückte die Münchner Polizei zu mehr als 100 Einsätzen wegen Pyrotechnik aus. Auch Minderjährige hielten sich bereits nicht an das Böllerverbot.

Meist haben sich Anwohner gemeldet, um sich über die laute Knallerei zu beschweren, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Überwiegend konnten an den Einsatzorten in und um München keine verdächtigen Menschen festgestellt werden. Bei manchen Fällen musste die Polizei Gruppen von Kindern und Jugendlichen über das Böllerverbot belehren. Die übrigen Silvesterkracher der Minderjährigen wurden an die Eltern übergeben.

Böllern ist nur zwischen Silvester und Neujahr erlaubt

Einmal soll in dem Parkhaus eines Verbrauchermarkts Pyrotechnik gezündet worden sein. Dadurch wurde die Brandmeldeanlage des Marktes ausgelöst und das Gebäude kurzzeitig geräumt. Verdächtige konnte die Polizei zunächst nicht ausmachen.

Geböllert werden darf nur vom Silvesterabend bis zum Morgen des 1. Januar, außerhalb von Verbotszonen und nicht zu nah an besonderen Gebäuden. (dpa)

