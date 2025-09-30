Arbeitslosigkeit in Bayern leicht gesunken

Icon Menü
Die Ferien sind vorbei, das Ausbildungsjahr beginnt - trotzdem hat sich das Bild auf dem bayerischen Arbeitsmarkt nur minimal verbessert.
Von dpa
    Die Arbeitslosigkeit in Bayern ging nur leicht zurück. (Symbolbild)
    Die Arbeitslosigkeit in Bayern ging nur leicht zurück. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

    Die Zahl der Arbeitslosen in Bayern ist leicht zurückgegangen. Im September waren 324.157 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 2.790 weniger als im August, aber 30.664 mehr als im Vorjahresmonat, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mitteilte.

    «Saisonal bedingt ist die Zahl der Arbeitslosen in Bayern im September zurückgegangen, jedoch deutlich geringer als üblich. Die Herbstbelebung am Arbeitsmarkt ist noch nicht erkennbar, die Arbeitslosenquote bleibt unverändert bei 4,2 Prozent», sagte der Chef der Regionaldirektion, Markus Schmitz.

    Die Agentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 11. September vorlag.

