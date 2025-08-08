„Außerordentliche Ehre“: Josef Schuster erhält Augsburger Friedenspreis

Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, ist Träger des Augsburger Friedenspreises 2025. Dies haben die Stadt Augsburg und die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern am Freitag bekannt gegeben. Schuster wird für seinen Einsatz für Verständigung, Toleranz und den Kampf gegen Antisemitismus und Rassismus ausgezeichnet. Die Preisverleihung wird im November stattfinden, Laudator dann der frühere Bundestagspräsident Norbert Lammert sein.

Josef Schuster: „außerordentliche Ehre und große Verpflichtung“

Der Würzburger Arzt Schuster, der am 30. November 2014 zum Präsidenten des Zentralrats der Juden gewählt worden war, sprach von einer „außerordentlichen Ehre“. Zugleich stelle der Preis für ihn „eine große Verpflichtung“ dar, sagte er. Denn er denke besonders an den Preisträger von 1991, Nathan Peter Levinson, Landesrabbiner von Hamburg und Schleswig-Holstein. Dieser sei ein persönlicher Freund seiner Eltern gewesen. Von Levinson habe er gelernt, so Schuster, was es bedeute, tolerant zu sein.

Der Vorsitzende der Friedenspreis-Jury, der evangelische Augsburger Dekan Frank Kreiselmeier, erklärte: Schuster habe „in einer Zeit zunehmender gesellschaftlicher Spaltung und des Wiederauflebens extremistischer Ideologien eine klare und unmissverständliche Stimme für Menschlichkeit, respektvollen Umgang und ein friedliches Miteinander erhoben“. Er habe „stets den Dialog mit anderen Religionsgemeinschaften – auch Muslimen –, politischen Entscheidungsträgern und der Zivilgesellschaft gesucht, um Brücken zu bauen, Vorurteile abzubauen und Vertrauen zu schaffen“. Die Augsburger Oberbürgermeisterin Eva Weber betonte, dass es unsere Pflicht sei, „jüdisches Leben nicht nur zu schützen, sondern aktiv zu fördern und sichtbar zu machen“. Aktuell sei zu erleben, „dass eben dieses jüdische Leben in Deutschland wieder verstärkt unter Druck gerät. Antisemitismus nimmt spürbar zu – im Digitalen und Analogen“.

Friedenspreis: Josef Schusters Vorgängerin war die Journalistin Katrin Eigendorf

Josef Schuster wurde 1954 im israelischen Haifa geboren. 1956 kehrten seine Eltern mit ihm in die Heimat seines Vaters nach Unterfranken zurück. Sein Vater David und die Großeltern hatten 1938 vor den Nationalsozialisten fliehen können. In Würzburg studierte Josef Schuster später Medizin und hatte dort als Internist bis 2020 eine eigene Praxis. Er ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder.

Der Augsburger Friedenspreis ist mit 12.500 Euro dotiert. Seit 1985 wird er im dreijährigen Rhythmus vergeben, dieses Mal aufgrund des Jubiläums „375 Jahre Hohes Friedensfest“ außerhalb der Reihe. Schusters Vorgängerin war 2023 die ZDF-Korrespondentin Katrin Eigendorf.