Gegen die Sucht: 70 Jahre Anonyme Alkoholiker

Die Anonymen Alkoholiker gelten als die größte Selbsthilfegruppe der Welt.

In Deutschland gibt es sie seit 70 Jahren. Ein Jubiläum, dass die Interessengemeinschaft mit Sitz in Gottfrieding in Niederbayern Ende März mit zwei großen Veranstaltungen in München begehen will. Am Freitag (11.00 Uhr) berichtet unter anderem der Vorsitzende Jürgen Hoß im Presseclub der Landeshauptstadt München über die Arbeit der Anonymen Alkoholiker (AA). Zu den Referenten zählt auch der Suchtmediziner Markus Backmund.

Bundesweit bieten die Anonymen Alkoholiker regelmäßig Treffen an. Manche richten sich den Angaben nach ausschließlich an Betroffene, andere Meetings sind auch für Angehörige gedacht. Das erste Treffen fand demnach im November 1953 in München statt, als US-Soldaten, die den Anonymen Alkoholikern angehörten, in einem Hotel zu einem deutschsprachigen AA-Meeting zusammenkamen.

