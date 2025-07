Höchste deutsche Wetterstation seit 125 Jahren an Zugspitze

Temperatur, Niederschlag, Luftdruck, aber auch Vulkanasche und Saharastaub: Die Wetterstation des Deutschen Wetterdienstes (DWD) an der Zugspitze liefert einen ganzen Strauß an Daten. Seit 125 Jahren gibt es die Messtation an Deutschlands höchstem Berg auf 2.962 Metern Höhe.

Lange Datenreihen bildeten die unverzichtbare Basis für die Analyse und Bewertung von Klimaänderungen, erläuterte der Wetterdienst. An der Zugspitze seien die Aufzeichnungen nur gut drei Monate unterbrochen gewesen, zum Ende des Zweiten Weltkrieges.

Einsame Winter und Klappbetten auf 2.964 Metern

Am 19. Juli 1900 öffnete die Station. Damals gab es keinen Lift, die Wetterbeobachter harrten allein über den Winter aus, nur mit einem mittelmäßig funktionierenden Telefon. Bis vor sechs Jahren war die Station durchgängig besetzt. Die DWD-Mitarbeiter übernachteten in einem 16 Quadratmeter großen Domizil mit Kochplatte und Klappbett in einem hölzernen Turm, der den Zugspitzgipfel noch um zwei Meter überragte.

Inzwischen haben Geräte und Rechner die Arbeit weitgehend übernommen. Automatisierung und manuelle Arbeit ergänzten sich, heißt es beim DWD. Temperatur, Feuchtigkeit, Luftdruck, Windrichtung und -geschwindigkeit, Globalstrahlung, Sonnenscheindauer, Sichtweite, Wolkenhöhe und Wetterzustände erfasse die Technik automatisiert. Den Tagesniederschlag bestimmen die DWD-Beobachter vor Ort und steuern die Schneehöhe am Zugspitzplatt manuell in die Datensysteme ein.

Eisige Extremwerte und ein Hauch Südgrönland

«Eine solche Wetterstation erfordert unter anderem wegen des extremen Klimas, das beispielsweise zur Vereisung der Messgeräte führen kann, einen hohen Wartungsaufwand und enormen Einsatz der Wetterbeobachterinnen und -beobachter», sagte Tobias Fuchs, Vorstand Klima und Umwelt des DWD. Das gelte auch heute noch.

Es ist nicht nur Deutschlands höchster Arbeitsplatz, sondern auch der kälteste, von Kühlhäusern mal abgesehen. Im langjährigen Mittel liegt die Temperatur auf der Zugspitze bei minus 4,8 Grad - ein Klima wie in Südgrönland, so vor Jahren ein DWD-Mitarbeiter. Der niedrigste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen wurde am 14. Februar 1940 gemessen: minus 35,6 Grad Celsius. Die tiefste Jahresmitteltemperatur gab es 1919, die wärmste 2022 mit minus 2,7 Grad. Die höchsten Schneemengen türmten sich am 26. April 1980 mit 7,80 Metern.

Wenn der Föhnsturm besser verstanden wird

Die Daten von Hochgebirgsstationen seien wichtig für Informationen über die freie Atmosphäre, die Meteorologie in höheren Luftschichten und in alpinen Hochlagen. Meteorologinnen und Meteorologen konnten laut DWD damit Phänomene wie Föhnsturm, Lawinen oder Gewitterbildung besser verstehen. Die Daten seien auch wichtig, um die Ergebnisse von Wetter- und Klimamodellen einzuschätzen und Warnungen vor allem bei Extremwetterlagen im Gebirgsraum zu verbessern.

«Wettervorhersagen retten Menschenleben», sagte Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler). Die Daten der Wetterstation seien auch wichtig für die bayerische Klimapolitik.

Frühwarnsystem für Himmel und Erde

Der DWD überwacht auf der Zugspitze mit der Umweltforschungsstation Schneefernerhaus auch die Radioaktivität in Luft und Niederschlag sowie die Zusammensetzung der Atmosphäre. Aufgrund der Gipfellage könnten Vulkanaschewolken und Saharastaubereignisse detektiert werden, was etwa den Flugverkehr beeinträchtigen könne. Stationsmessungen von Sonderstandorten wie der Zugspitze seien zudem für die Kalibrierung der Sensoren von Erdbeobachtungssatelliten unerlässlich.

Messdaten an der Zugspitze (ARchivfoto) Foto: picture alliance / Angelika Warmuth/dpa

Die Zugspitze ist Deutschlands höchster Berg. (Archivfoto) Foto: Sven Hoppe/dpa

In der Wetterstation Foto: picture alliance / dpa

Bis vor sechs Jahren was die Wetterstation durchgängig besetzt (Archivbild) Foto: picture alliance / Angelika Warmuth/dpa