Steinmeier spricht beim Festakt für Charlotte Knobloch

Mit einem Festakt feiern Gäste aus Politik, Religion und Gesellschaft am Sonntag (15.30 Uhr) den 90.

Geburtstag von Charlotte Knobloch. Zu Ehren der Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern (ikg) werden unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) und der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, erwartet. Der Bayerische Rundfunk (BR) zeigt Höhepunkte des Festakts ab 23.15 Uhr im BR Fernsehen und in der Mediathek.

Knobloch wurde am 29. Oktober 1932 in München geboren. Den Holocaust überlebte sie auf einem Bauernhof in Mittelfranken, wo eine Bekannte der Familie sie als ihr eigenes, uneheliches Kind ausgab. Nach dem Zweiten Weltkrieg kehrte Knobloch nach München zurück. Seitdem setzt sie sich energisch und kämpferisch für die Rechte der Jüdinnen und Juden in Deutschland und gegen Antisemitismus und Rechtsextremismus ein. 1985 wurde sie Präsidentin der der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern. Zudem ist sie Beauftragte für Holocaust-Gedenken des World Jewish Congress. Von 2006 bis 2010 war sie auch Präsidentin des Zentralrats der Juden.

(dpa)