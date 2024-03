Jürgen Baumgärtner: Ein CSU-Mann, der sich oft hart an der Grenze bewegt

Plus Jürgen Baumgärtner gibt sich als zupackender Macher. Nun soll der CSU-Abgeordnete einen mächtigen Posten bekommen, um den Wohnungsbau in Bayern voranzutreiben. Und könnte zum Risiko für Markus Söder werden.

Wer sich mit Jürgen Baumgärtner unterhält, erlebt einen Mann, der immer in die Vollen geht. Der CSU-Landtagsabgeordnete spielt bewusst mit dem Image des hemdsärmeligen Machers, der sich nicht von kleinkarierten Bedenkenträgern aufhalten lässt. „Was für die einen Hochrisiko ist, ist für andere ganz normales Business“, sagt der Oberfranke. Kein Zweifel, dass er selbst sich zu den anderen zählt. Der Berufsoffizier agiert oft hart am Wind und wird dafür geschätzt und gefürchtet zugleich. Doch nun könnte der Hochrisikospieler selbst zum Risiko werden – für Markus Söder.

Baumgärtner soll Aufsichtsratschef der neuen großen Wohnungsbaugesellschaft in Bayern werden. Das staatliche Unternehmen wird nach dem Willen des Ministerpräsidenten aus der Fusion von drei bestehenden Gesellschaften hervorgehen. Söder verspricht sich davon endlich mehr Dynamik bei der Schaffung von dringend benötigtem Wohnraum. Schon vor Jahren hatte er mit der BayernHeim einen CSU-Wahlkampfschlager komponiert. 10.000 neue Wohnungen sollten bis 2025 entstehen. Doch auf Söders Großbaustelle ging lange wenig voran.