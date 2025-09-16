15 Jugendliche gehen auf 15-Jährigen los – der verweigert Hilfe von Sanitätern

Am Montagnachmittag hat es am S-Bahnhof von Ottobrunn einen Angriff einer Jugendgruppe gegeben. Zwischen 15 und 20 junge Leute sollen gegen 15.45 Uhr auf einen 15-Jährigen losgegangen sein. Wie die zuständige Bundespolizei berichtet, sollen sie den Jungen aus Haar verfolgt, geschlagen und mit einem Messer bedroht haben.

Aggressive Jugendgruppe attackiert 15-Jährigen am S-Bahnhof in Ottobrunn

Außerdem hatte man ihm offenbar zunächst eine Kappe weggenommen. Die soll er aber wieder bekommen haben, kurz bevor die Aggressoren flüchteten. Die Bundespolizei und auch weitere Polizeistreifen gingen den Hinweisen unmittelbar nach, doch die Fahndungen verliefen ergebnislos.

Der Junge erlitt eine blutende Wunde an der Lippe, verweigerte aber eine Betreuung von Sanitätern. Die Bundespolizei nahm Ermittlungen wegen des Verdachts gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung auf und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 089/5155500 zu melden.