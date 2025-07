Jugendlicher attackiert Polizisten mit einem Hammer – ein Beamter verletzt

Ein 16-Jähriger hat sich während eines Einsatzes in Simbach am Inn (Landkreis Rottal-Inn) am Montag, 21. Juli, heftig der Polizei widersetzt und die Beamten mit einem Hammer attackiert. Das teilt das Polizeipräsidium Niederbayern mit. Die Polizisten wollten den Jugendlichen demnach wegen eines bevorstehenden Untersuchungshaftbefehls morgens an seiner Wohnanschrift in Gewahrsam nehmen, als sich dieser anfing, vehement zu wehren.

Laut Polizei wollte der 16-Jährige mit dem Hammer auf einen der Polizisten einschlagen. Dieser konnte den Schlag mit einem Arm abwehren und wurde dabei leicht verletzt. Nach dem Angriff gelang es den Polizisten dann offenbar, den Jugendlichen festzunehmen.

Hammer-Attacke: Ermittlungen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte

Zusätzlich zu dem bereits bestehenden Untersuchungshaftbefehl muss sich der Jugendliche nun auch noch wegen des Angriffs verantworten. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau sowie die Staatsanwaltschaft Landshut haben gegen ihn Ermittlungen aufgenommen, unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Wegen des schon vorliegenden Untersuchungshaftbefehls wurde der 16-Jährige einem Ermittlungsrichter vorgeführt und danach in ein bayerisches Gefängnis eingeliefert.