Julia Staudinger erhält mit ihrem B&B d'Kammer den Architekturpreis Schwaben

Plus In Illerbeuren hat Julia Staudinger die aufgegebene Hofstelle ihrer Familie in ein modernes Bed and Breakfast verwandelt. Dafür gab es einen Architekturpreis.

Von Brigitte Hefele-Beitlich

Noch jung ist der Architekturpreis des Bezirks Schwaben, er wird erst seit 2023 vergeben. Prämiert werden herausragende Baumaßnahmen, die verantwortungsvoll mit Baukultur umgehen, Ressourcen schonen und dörfliche oder städtische Strukturen verbessern. Heuer wurden drei Projekte in Illerbeuren, Bodholz und Kaufbeuren mit dem Architekturpreis gewürdigt.

Die mit 15.000 Euro am höchsten dotierte Auszeichnung ging nach Illerbeuren: an Julia und Michael Staudinger für ihr „B&B d'Kammer“. Sie haben mit Hilfe des Architekten Alexander Nägele (SoHo Architektur Memmingen) eine alte Hofstelle im Dorf in ein modernes Feriendomizil verwandelt. „Das ist eine wunderschöne Bestätigung für das, was wir während der gesamten Bauphase an Gegenwind und Zweifeln bekommen haben“, sagt eine strahlende Julia Staudinger bei einem Ortstermin auf dem ehemaligen Bauernhof ihrer Familie, der in Sichtweite zum Schwäbischen Freilichtmuseum liegt.

